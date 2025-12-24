Controles en frontera: decomisos de coca y carga ilegal en tres puntos de Tucumán

Controles del Operativo Lapacho, desplegados en accesos clave de la provincia, derivaron en el secuestro de mercadería sin respaldo y el decomiso de 92 kilos de hojas de coca en estado natural.

Los procedimientos se realizaron entre el lunes y la madrugada de este martes en distintos puntos de la frontera provincial, con intervención de las autoridades competentes por presunta infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.

Tres controles y un mismo patrón: carga sin aval

En el Puesto Fronterizo Cabo Vallejo, el personal inspeccionó tres transportes de encomiendas provenientes de Jujuy y detectó 62 kilos de hojas de coca sin aval aduanero, según el reporte oficial. Luego, en el Destacamento 7 de Abril, ubicado sobre la Ruta Nacional 34, se controló un camión y un colectivo de larga distancia: allí se hallaron 30 kilos adicionales, distribuidos en cajas embaladas.

Con ambos procedimientos, el total acumulado alcanzó 92 kilos, una cifra que explica por qué el operativo fue informado como “casi 100 kilos”.

El tercer procedimiento se concretó en Laguna de Robles, donde un automóvil que intentaba ingresar a la provincia fue interceptado en un control de rutina. En la inspección, se detectaron bultos con electrodomésticos y cubiertas de distintos rodados, sin documentación que acreditara su ingreso, y con presunto destino comercial.

De acuerdo con lo informado, todo lo incautado quedó retenido y bajo resguardo policial, conforme a lo dispuesto por las autoridades intervinientes, en el marco de actuaciones vinculadas a la Ley 22.415.