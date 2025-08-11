Conmoción por la muerte de un nene de 2 años tras un accidente doméstico

La comunidad de Loncopué atraviesa horas de profundo dolor tras la trágica muerte de Thiago Ismael Jara, un niño de 2 años que falleció el viernes por la noche debido a un inesperado episodio doméstico. El hecho causó conmoción y movilizó a vecinos, autoridades y referentes locales, que expresaron su acompañamiento a la familia en este momento difícil.

Un accidente doméstico con consecuencias fatales

Según A24, Thiago sufrió una asfixia luego de ingerir un caramelo que se alojó en su vía respiratoria, lo que derivó en una emergencia médica de alta gravedad. El episodio ocurrió antes de las 21 horas del viernes.

El niño fue atendido inicialmente en el Hospital de Loncopué, donde el personal médico realizó maniobras para intentar liberar la obstrucción. Ante la complejidad del cuadro, se dispuso su traslado urgente al Hospital de Zapala para recibir atención especializada.

Durante el traslado, el estado de Thiago se agravó y fue necesario realizar una parada de emergencia en el Hospital de Las Lajas para estabilizarlo. Allí, el equipo médico continuó con los esfuerzos para despejar la vía aérea, pero ante la persistencia del problema se reanudó el traslado hacia Zapala.

Participaron en el operativo profesionales de la salud de los tres hospitales, junto a efectivos de la Comisaría 26 de Loncopué, que aplicaron un protocolo para garantizar la rápida llegada del niño a los centros médicos.

A pesar de los esfuerzos y la asistencia especializada, Thiago llegó sin vida al Hospital de Zapala, donde se confirmó su fallecimiento por asfixia causada por un cuerpo extraño.

Reacciones y apoyo comunitario

El intendente de Loncopué, Daniel Soto, expresó sus condolencias a través de un mensaje público: “Con tristeza y pesar elevamos una oración por el eterno descanso de nuestro vecinito. Que la luz de ‘Thiaguito’ brille eternamente en el corazón de quienes lo conocieron. Con resignación y mucho cariño, esperamos que puedan sobrellevar este momento tan doloroso”.

Las palabras estuvieron dirigidas a los padres, Jeremías Jara y Nélida Huentén, así como a sus hermanos y toda la familia.

En señal de respeto, diversas instituciones de la localidad suspendieron sus actividades culturales y deportivas previstas para el fin de semana. La Municipalidad confirmó la medida, acompañada por el Concejo Deliberante y otros organismos comunitarios.