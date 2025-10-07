Conmoción en Entre Ríos: hallaron sin vida a Daiana Mendieta, la joven desaparecida desde el pasado viernes

La provincia de Entre Ríos se encuentra conmocionada tras la aparición sin vida de Daiana Mendieta, una joven de 22 años que había sido vista por última vez el viernes 3 de octubre en Gobernador Mansilla, localidad del departamento Tala.

El cuerpo fue encontrado este martes, a 10 metros de profundidad dentro de un aljibe, luego de varios días de intensa búsqueda.

En las últimas horas, la Policía había hallado también el auto de la joven, un Chevrolet Corsa Classic, lo que permitió avanzar en la investigación.

La búsqueda de Daiana Magali Mendieta comenzó el pasado viernes.

Hay un detenido

En el marco del operativo, las autoridades detuvieron a un hombre de 55 años, vecino de la víctima, cuyo domicilio había sido allanado el domingo por la madrugada. Según confirmaron fuentes policiales al portal Ahora, el sospechoso ofreció resistencia al procedimiento y amenazó con un arma de fuego a los agentes.

Durante el allanamiento, que culminó con su detención por “resistencia a la autoridad”, se secuestraron tres teléfonos celulares y una camioneta Toyota Hilux. Los dispositivos pertenecen al detenido, su pareja y su hijo, quienes residen en la vivienda.

La investigación cuenta con el aporte de cámaras de seguridad públicas y grabaciones entregadas por vecinos y comerciantes de Gobernador Mansilla, quienes colaboraron activamente con la Policía para reconstruir los últimos movimientos de la joven.