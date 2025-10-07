Daiana Mendieta sigue sin aparecer y se intensifica la búsqueda: hay rastrillajes y nuevos allanamientos

La búsqueda de Daiana Magalí Mendieta, sigue siendo desesperante en Entre Ríos. Si bien la joven desapareció en la localidad de Gobernador Mansilla (departamento Tala), los diversos operativos de búsqueda se extienden a toda la provincia.

Ayer lunes se llevó a cabo un amplio operativo en zonas rurales y también se registraron nuevos allanamientos. Pese al despliegue policial, bomberos y equipos especializados, no se pudo dar con su paradero.

Búsqueda de Daiana Magali Mendieta

En zonas rurales de Entre Ríos se realizaron rastrillajes con efectivos policiales, brigadas K9, bomberos voluntarios y operadores de drones que trabajaron en un área ubicada detrás del hospital local y el cementerio.

Las tareas se concentraron en un monte, un arroyo y campos sembrados. Los perros rastreadores y los dispositivos aéreos no detectaron indicios del paradero de la joven.

Allanamientos

En horas de la tarde-noche se concretó un nuevo allanamiento en otro punto de la localidad, en el marco de las medidas ordenadas por la fiscalía interviniente.

Esta diligencia se suma a las realizadas anteriormente, que derivaron en la detención de un hombre el pasado domingo. Las autoridades mantienen el hermetismo sobre la investigación y no descartan ninguna hipótesis.

Sobre el hallazgo del auto de Daiana, un Chevrolet Corsa Classic, este fue encontrado el domingo, abandonado en un camino vecinal a unos dos kilómetros y medio de Gobernador Mansilla.

Búsqueda Daiana Magalí Mendieta

A partir de ese hallazgo, se activó un amplio operativo con la participación de equipos especializados de la Policía de Entre Ríos.

La búsqueda de la joven desaparecida se extendió a lo largo del departamento Tala y en localidades cercanas, con la coordinación de la fiscalía y la intervención de unidades especiales, drones de alta tecnología, canes rastreadores y personal de diversas departamentales.