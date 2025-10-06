Una joven desapareció en Entre Ríos y su búsqueda es intensa

La Policía de Entre Ríos emitió un pedido de localización para Daiana Magalí Mendieta, de 22 años de edad, quien se ausentó de su domicilio en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala el pasado viernes 3 de octubre y hasta el momento se desconoce su paradero.

Con operativo de búsqueda activo, para dar con el paradero de la joven entrerriana que fue vista por última vez el viernes 3 alrededor de las 20:00 horas. Según informaron fuentes policiales, su familia no volvió a tener contacto con ella.

Por su parte, la Comisaría de Mansilla confirmó el inicio de actuaciones judiciales con conocimiento de la Fiscalía local, bajo la carátula de “búsqueda de persona”. Desde el momento de la denuncia, se desplegaron rastrillajes en distintas zonas urbanas y rurales, y se difundió su fotografía para facilitar la colaboración ciudadana.

Daiana Magalí Mendieta, desaparecida en Entre Ríos.

Asimismo, las autoridades ampliaron la búsqueda a toda la provincia, solicitando que cualquier dato de interés sea comunicado de inmediato a la dependencia policial más cercana o al teléfono de emergencia 101, donde se recibe información de forma anónima.

Allanamientos y detención

Sobre los allanamientos realizados en las últimas horas, Personal de la Comisaría de Mansilla efectuó una intervención en un domicilio de esa localidad, donde se secuestraron una camioneta, 3 teléfonos celulares y vestimentas.

En el procedimiento se detuvo a una persona mayor de edad, por resistencia a la autoridad, por manipular un arma de fuego y amenazar a los uniformados. También se incautaron 2 carabinas.

Luego de la detención de la persona, quien pertenece a la familia de la joven desaparecida, se continúa con la investigación del hecho, con la “reserva, respeto y premura correspondiente del caso, por cuánto se encuentra desaparecida una persona”, se indicó desde la fuerza policial.