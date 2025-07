Conmoción en el fútbol argentino: murió Roni Arias Álvarez, promesa de San Juan, y la Justicia investiga las causas

Una profunda conmoción sacude al fútbol argentino, especialmente al de San Juan, tras confirmarse la muerte de Roni Arias Álvarez, un joven futbolista de tan solo 20 años que integró distintos clubes de la provincia. La noticia fue dada a conocer por Sportivo Peñarol, último club en el que jugó, y rápidamente se replicó en todo el ambiente deportivo.

Quién era Roni Arias Álvarez

Roni, también llamado “Ronaldo” por su entorno, era una figura muy querida en el fútbol sanjuanino. A lo largo de su corta, pero prometedora carrera, defendió los colores de Sportivo Desamparados, ADA, San Martín de San Juan, Deportivo Rincón y Sportivo Peñarol, entre otros.

Más allá de su talento como jugador, su entorno destacó siempre su calidad humana: era considerado un joven alegre, comprometido y apasionado por el deporte.

Qué se sabe sobre su muerte

Canal 13 de San Juan, indicó que el fallecimiento de Roni ocurrió de forma repentina. Según relató su familia, el joven había entrenado con normalidad el día anterior y manifestó estar muy cansado. Luego de compartir la cena en su hogar, se fue a dormir y ya no despertó.

La mañana siguiente, al notar que no respondía, sus allegados lo trasladaron de urgencia al Hospital Rawson en un vehículo particular. Allí, los médicos confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Investigarán la causa real de la muerte

La Justicia provincial tomó intervención inmediata en el caso. La Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos Especiales (UFI) quedó a cargo de esclarecer el hecho. Por el momento, se busca determinar el motivo del fallecimiento y el momento exacto en que ocurrió.

Fuentes cercanas a la investigación confirmaron que se están recolectando pruebas, testimonios y resultados médicos que puedan arrojar luz sobre este hecho que mantiene en vilo a todo San Juan.