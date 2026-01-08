Cayeron dos “viudas negras” en Pergamino: sedujeron a un mecánico, le robaron y compraron asado

Dos “viudas negras” fueron atrapadas en Pergamino, luego de que un hombre denunciara que lo drogaron y le robaron en su taller mécanico. El hecho ocurrió en la tarde del 31 de diciembre. Con el dinero que le sustrajeron, las mujeres compraron asado para festejar Fin de Año.

Viudas negras en Pergamino

Un hombre de 62 años denunció haber sido engañado, drogado y robado por dos mujeres, que le sustrajeron su celular y unos 700.000 pesos. El episodio tuvo lugar en su taller mecánico y el hombre fue hallado en el departamento que posee sobre el comercio.

La víctima relató que el hecho tuvo lugar el 31 de diciembre, alrededor de las 16.30, cuando las delincuentes llegaron a su taller. Pero no fue casualidad: las mujeres venían manteniendo un diálogo con el hombre, a quien le enviaban fotos “hot”, y pactaron un encuentro días antes.

Las mujeres se presentaron en el lugar ubicado sobre calle 25 de Mayo y generaron un clima distendido, en el que compartieron una cerveza. Luego, el mecánico comenzó a sentirse mareado y desorientado.

El robo y el asado: “Como nos merecemos”

La víctima señaló que lo siguiente que recuerda lo lleva a las 23.50, ya casi el nuevo año, cuando despertó en el departamento desnudo y sintiéndose con signos de haber estado inconsciente durante varias horas. Enseguida se dio cuenta que le habían robado un teléfono celular Samsung y la suma de 700.000 pesos en efectivo.

El asado de las viudas negras de Pergamino

El mecánico denunció el episodio y se inició la búsqueda de las responsables. Así se llevaron adelante una serie de allanamientos en el complejo habitacional Virgen de Guadalupe, donde se dio con las sospechosas.

Además de detener a las mujeres de 22 y 33 años, secuestraron elementos valiosos para la investigación, como la ropa que llevaban puesta al momento del robo.

Asimismo, se hizo un relevamiento de cámaras de seguridad, que permitió conseguir el domicilio de las atacantes. También, al revisar las redes sociales de las acusadas, se descubrió que subieron fotos que daba cuenta que, con parte del dinero, habían comprado asado para festejar la llegada de 2026. “Despedimos el año como nos merecemos”, habían escrito junto a la foto de la comida.