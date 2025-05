Caso Loan: sorprendente y escandalosa denuncia por $12.500.000

A poco de cumplirse un año de la desaparición de Loan Danilo Peña, el caso volvió a sacudir a la opinión pública con una nueva denuncia presentada por los propios padres del menor, María Noguera y José Peña, contra su exabogado, Juan Pablo Gallego. La noticia fue confirmada por Radio Mitre y marca un nuevo capítulo en una causa que mantiene en vilo al país.

La denuncia de la familia de Loan Peña contra Juan Pablo Gallego

Según relató Mariano Peña, uno de los hermanos de Loan, la familia decidió entregar $12,5 millones de pesos a Gallego con el objetivo de avanzar con peritajes clave en la causa, especialmente en los teléfonos de los detenidos. Sin embargo, tras la entrega del dinero, el abogado habría desaparecido del radar de los denunciantes. “Personalmente, retiré la plata del banco, la pusimos en una caja y cuando papá y mamá fueron de viaje a Buenos Aires, se encontraron en una playa de estacionamiento y le entregaron el dinero”, declaró Mariano Peña, quien también aseguró que nunca se rindió cuenta del destino de los fondos, según el medio citado.

Mariano Peña (25), hermano de Loan. (Clarín)

El escándalo tomó fuerza cuando, según sus palabras, el abogado bloqueó a todos los integrantes de la familia y no volvió a dar respuestas claras. “Le preguntamos por las pericias y por la plata. Me respondió un texto largo que después borró y de ahí me bloqueó”, añadió Mariano.

Casi un año sin Loan y una causa enredada

Loan Peña desapareció el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes. Desde entonces, la investigación ha atravesado numerosas controversias, cambios de fiscales y cuestionamientos al accionar judicial. La reciente renuncia de Gallego como abogado querellante pareció un hecho más dentro de esa trama, pero ahora adquiere una nueva dimensión con la denuncia por parte de los padres del niño.

Radio Mitre también informó que Julio López, el perito que supuestamente debía intervenir en los análisis técnicos, negó haber recibido dinero alguno y aseguró que su trabajo se iba a realizar de forma gratuita. Esta revelación puso aún más dudas sobre el rol que habría jugado Gallego en la etapa más crítica del proceso judicial.