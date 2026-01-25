Caso Érika Álvarez: secuestraron 20 escopetas disuasivas y un DVR

La investigación por el homicidio de Érika Álvarez, la joven de Manantial Sur, sumó este sábado 24 de enero de 2026 nuevos allanamientos y secuestros que la Policía considera relevantes para la causa.

Las medidas fueron ejecutadas por la División Homicidios en el marco de las diligencias que se vienen realizando sobre propiedades vinculadas al detenido, un hombre conocido como “El militar”.

Qué se secuestró en el procedimiento

Según el parte del operativo, se incautaron elementos que serán incorporados al expediente para su análisis:

20 escopetas disuasivas no letales

7 paquetes de bolsas grandes de residuo

Un sistema fílmico DVR

Una caja de seguridad con llave

Dónde se realizó el allanamiento

La medida judicial se concretó en un inmueble ubicado en calle San Martín al 300, en El Manantial, Lules. El procedimiento se desarrolló de manera conjunta entre personal de la División Homicidios y de Sustracción de Automotores, ambas áreas de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos.

Investigación en curso

La fuerza indicó que, tras numerosos allanamientos previos en inmuebles vinculados al sospechoso, ya se habían secuestrado otros elementos considerados de interés. Con estos nuevos resultados, la investigación continúa con el objetivo de esclarecer el crimen.