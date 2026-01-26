Caso Bastian en Pinamar: pericias confirman alcohol en sangre en los conductores del UTV y la camioneta

La investigación judicial por el grave accidente ocurrido el pasado 12 de enero en Pinamar, que dejó a Bastian Jerez de 8 años en estado crítico, sumó una prueba clave esta semana. Según informaron fuentes del caso, los resultados de las pericias toxicológicas confirmaron que tanto la conductora del UTV como el conductor de la camioneta Volkswagen Amarok tenían alcohol en sangre al momento del impacto.

Los análisis, realizados por el Laboratorio Químico de la Policía Científica de Dolores, forman parte de las medidas probatorias para esclarecer las responsabilidades del siniestro en la zona de médanos.

Pinamar: una camioneta y dos UTV chocaron en La Frontera y un nene de ocho años está grave. (Foto: TN)

Resultados del test de alcoholemia

De acuerdo con el expediente, los dosajes de los conductores involucrados en la colisión arrojaron resultados positivos, infringiendo la normativa de Alcohol Cero vigente en la Provincia de Buenos Aires.

Naomi Quirós (24) , quien manejaba el UTV donde viajaba el menor, registró 0,41 gramos por litro de alcohol en sangre.

Manuel Molinari, conductor de la camioneta Amarok, presentó un nivel de 0,25 gramos por litro.

Por otro lado, el estudio realizado a Maximiliano Jerez, padre de Bastian y tercer imputado en la causa, dio resultado negativo para presencia de alcohol. Asimismo, los análisis descartaron la presencia de estupefacientes en los tres involucrados.

El estado de salud de Bastian

El niño continúa su recuperación en el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, institución a la que fue derivado vía helicóptero sanitario debido a la gravedad de sus heridas tras ser atendido inicialmente en Pinamar.

Según el último parte médico oficial, Bastian permanece internado en la unidad de terapia intensiva y se encuentra clínicamente estable. Recientemente, fue sometido a su sexta intervención quirúrgica, procedimiento que incluyó una fijación cervical y una traqueotomía.

Pinamar: imputaron al padre de Bastián por el choque en que dejó al niño en grave estado (Gentileza)

Cómo sigue la investigación judicial

La fiscalía continúa recolectando pruebas para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los adultos. Además de los resultados toxicológicos, la investigación aguarda las conclusiones de las pericias mecánicas sobre el UTV y la camioneta, las cuales comenzaron la semana pasada y aún no han finalizado.

Cabe destacar que el padre del menor, Maximiliano Jerez, se encuentra imputado por lesiones culposas, bajo la hipótesis de que no se habrían cumplido las medidas de seguridad necesarias para circular en los médanos.