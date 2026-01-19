Cambio en la causa por el femicidio de Comodoro Rivadavia: qué pasó con uno de los sospechosos

La muerte de Valeria Schwab conmovió a Comodoro Rivadavia. La mujer de 38 años salió a caminar en la noche y fue encontrada sin vida en la madrugada cerca de un barranco en la costanera de la localidad. El cuerpo tenía signos de violencia y abuso. Uno de los sospechosos fue encontrado muerto en las últimas horas.

Valeria había salido a caminar alrededor de las 22 del martes, en un lugar al que iba siempre. Cerca de las 23, envió un mensaje en el que avisaba que estaba en la zona de Las Torres, fue la última vez que respondió a su hermana y su novio.

La mujer que fue encontrada muerta en un barranco en Comodoro Rivadavia

En la madrugada del miércoles, el cuerpo fue encontrado sin vida cerca de la Ruta 3, bajo el Cerro Chenque. Lo llamativo fue que el celular de la mujer fue hallado a 200 metros del lugar en el que estaba el cuerpo de Valeria. Además, el teléfono no fue hallado en el primer rastrillaje.

El giro que dio la causa del femicidio de Valeria en Comodoro Rivadavia

En las últimas horas, la causa tomó un giro inesperado porque la policía encontró muerto a uno de los principales sospechosos del femicidio de Valeria.

El hombre llamado Jonathan Mario C fue hallado en la casa donde trabaja como albañil. Según reveló el diario Clarín, el cuerpo del sospechoso tenía rasguños en la cara.

Esto es un dato clave, ya que Valeria tenía signos de abuso y violencia, por lo que se pudo defender antes de su muerte.

En la misma línea, María Laura Blanco, la fiscal del caso, ordenó que se lleven a cabo análisis de ADN en el cuerpo del sospechoso y en las uñas de la víctima.

De esta manera, poder identificar si hubo contacto físico entre ellos y si el hombre participó del femicidio.