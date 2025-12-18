Cae banda sospechada de robo a mano armada en el Oeste II

Un operativo de la División Robos y Hurtos derivó en tres aprehendidos y el secuestro de una moto, drogas, un arma de fuego y ropa vinculada a un asalto, tras una serie de allanamientos realizados en el barrio Oeste II de la Capital. Las medidas se concretaron en la tarde del miércoles, en el marco de una causa por robo agravado con arma de fuego.

El subcomisario Oscar Llanos, segundo jefe de la dependencia, relató que todo comenzó con una denuncia radicada el 4 de diciembre.

Allí se detalló el ataque sufrido por un vecino en inmediaciones de su casa: “Una persona de sexo masculino se encontraba en inmediaciones de su domicilio, en calle Bolívar, a la altura del 4700, y es interceptada por cinco sujetos que se movilizaban en tres motocicletas de baja cilindrada, los cuales, sin mediar palabra, descienden del rodado y, mediante amenazas con armas de fuego, le sustraen dinero en efectivo y un teléfono celular, dándose a la fuga”.

Allanamientos simultáneos y una banda bajo la lupa

A partir de esa denuncia, se organizó un equipo de trabajo a cargo del oficial Bulacio, que inició tareas de campo, relevamiento de cámaras y toma de testimonios para reconstruir la mecánica del hecho y el posible recorrido de los delincuentes. Sobre ese proceso, Llanos precisó: “teniendo en cuenta el hecho suscitado, se designa un equipo investigativo a cargo del oficial Bulacio, para que realice tareas de campo, relevamiento de cámaras y tome declaraciones testimoniales a personas que pueden haber alertado esta situación”, y señaló: “todos estos elementos dejan bajo un estado de sospecha a una banda criminal liderada por un tal ‘Cara i´gota’”.

Con esos elementos, la causa fue elevada a la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos II, que, con anuencia del juzgado de turno, ordenó siete medidas de allanamiento en distintos domicilios del barrio Oeste II. Según informó el subcomisario, los procedimientos “arrojaron resultados altamente positivos”.

“Se procedió a la aprehensión de tres personas que se encuentran identificadas en el marco de la investigación de la causa. Así también, cuando estábamos por hacer la irrupción, un sujeto de sexo masculino, al ver la presencia policial, emprende una huida, sube por los techos y es alcanzado por el personal policial interviniente. En la requisa y el palpado que se realiza en presencia de los testigos que estaban en las medidas judiciales, le encuentran en el interior de sus prendas bagullos de marihuana y de cocaína, por lo que se le dio intervención a la Unidad Fiscal de Narcomenudeo y a la DIGEDROP, quienes hicieron las pruebas de campo correspondientes”, detalló Llanos.

“Todo esto fue puesto en conocimiento a la UFINAR, y dispone de que esta persona también queda en calidad de aprehendida en el marco de la ley 23.737, adherida a la ley provincial 9188”.

Moto, arma, drogas y antecedentes penales

Como resultado de las medidas, se logró el secuestro de una de las motocicletas que habría sido utilizada en el asalto, junto con prendas de vestir que, de acuerdo a la investigación, habrían usado los acusados al momento del hecho.

En el marco del operativo, también se decomisó un revólver calibre 22, además de 8 gramos de marihuana y 8 gramos de cocaína, fraccionados en bagullos. Todos estos elementos quedaron a disposición de las unidades fiscales intervinientes como pruebas clave dentro de la causa.

En su balance, el subcomisario subrayó: “Tenemos tres personas aprehendidas, el secuestro de la motocicleta que fue utilizada para la comisión del hecho, prendas de vestir que utilizaban los acusados al momento de llevar a cabo el ilícito, el secuestro de un arma de fuego, un revólver calibre 22, y la cantidad de 8 gramos de marihuana y 8 gramos de cocaína. Son personas que ya tienen antecedentes por diferentes delitos”.

Con estos resultados, la pesquisa avanza ahora sobre el rol de cada uno de los sospechosos dentro de la banda investigada y su posible participación en otros hechos similares ocurridos en la zona oeste de la Capital.