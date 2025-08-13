“Busqué respuestas”: el mensaje del hijo de Cristian Graf tras el pedido de indagatoria a su padre por el crimen de Diego

El caso que conmociona a Coghlan y a la opinión pública sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal solicitara la indagatoria por encubrimiento de Cristian Graf, principal sospechoso vinculado al hallazgo de restos humanos de más de cuatro décadas en una propiedad familiar. Mientras la Justicia avanza, sus abogados hablaron con los medios y su hijo rompió el silencio con un mensaje que sorprendió.

“No hay imputación ni riesgo de detención”, dicen los abogados.

Diego, el joven encontrado muerto en la casa lindera a Cerati

Tras conocerse el pedido del fiscal, la defensa de Graf explicó que todavía no han sido notificados formalmente y que se presentarán voluntariamente en la causa.

“Por ahora no hay ninguna imputación, no fue notificado de ninguna causa. Él está haciendo una presentación a derecho por propia voluntad”, señalaron, al tiempo que remarcaron que la prescripción de la acción penal (según el artículo 62 del Código Penal) impediría una detención.

Sobre las declaraciones de los obreros que afirmaron haber visto a Graf observando trabajos en la medianera donde se hallaron los restos, respondieron: “Ellos pueden tener su propia apreciación del hecho, pero no son ni fiscales ni abogados. Ahora debemos ver exactamente qué hay en el expediente”.

La defensa insistió en que no pueden explicar cómo llegó el cuerpo al lugar: “Esto es un cuerpo que data de 41 años. Fue hallado en lo que era la medianera, bajo una ligustrina, en el límite entre dos propiedades. Una de ellas pertenecía a la familia de mi cliente”, precisaron.

También descartaron vínculos con la víctima: “No nos consta que haya habido amistad ni relación. Solo compartieron escuela, como otros 350 chicos”.

El mensaje del hijo de Cristian Graf

En paralelo, Germán Condotto, cronista de Telefe Noticias, recibió un texto de WhatsApp del hijo del sospechoso, quien expresó su desconcierto.

“Yo no tengo respuestas. Las busqué, pero no las tengo. Y me encantaría también tenerlas como hijo y como ciudadano. No existía en ese momento, no vivo en ese domicilio y lo que sé es por ustedes. Les pido que no me vinculen con algo que no tengo que ver. No es que no quiera hablar, es que no tengo nada para decir”, explicó.