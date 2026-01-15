Buscan a un menor arrastrado por la corriente mientras pescaba en el Río Salí

Un amplio operativo de búsqueda se desplegó en el río Salí para dar con un adolescente que desapareció mientras pescaba con un familiar.

El rastrillaje, encabezado por la División Policía Lacustre El Cadillal de la Dirección General de Bomberos de la Policía de Tucumán, se extendió durante toda la jornada del miércoles y concluyó sin resultados positivos, aunque se confirmó que las acciones continuarían a primera hora de este jueves.

Según la información oficial, el menor fue visto por última vez el martes 13 de enero, cerca de las 14:20, cuando se encontraba pescando junto a un familiar y habría sido arrastrado por la corriente.

El despliegue comenzó durante la mañana del miércoles en la zona del puente carretero de la ruta provincial 321, sobre la margen oeste del cauce. Desde allí, las dotaciones avanzaron hacia el sector de Los Bulacios, señalado como el último punto donde el adolescente habría sido observado.

Las tareas se realizaron con embarcaciones pesadas y livianas, que navegaron a la deriva y a remo por ambas márgenes, con especial atención en palizadas, bancos de arena y acumulaciones de residuos.

A lo largo del día se recorrió un tramo que incluyó sectores cercanos al puente de Santa Rosa (ruta provincial 323) y la zona conocida como El Mollar, totalizando alrededor de 27 kilómetros de rastrillaje fluvial.

Un río crecido que complicó la búsqueda

Desde el área operativa señalaron que el caudal del río presentaba un marcado incremento respecto del día anterior, con profundidades que en algunos sectores alcanzaban hasta tres metros, una condición que dificultó las labores.

En el operativo también participaron efectivos de Infantería, Caballería, División Canes, Delitos Rurales y Ambientales, personal del Centro de Operaciones Policiales y comisarías de la zona, en un esquema coordinado para ampliar el alcance del rastrillaje.