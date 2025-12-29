Buscaban una moto robada y encontraron un cercado con 17 plantas de cannabis

Un operativo de prevención realizado por efectivos de la División Patrulla Motorizada Concepción derivó en el hallazgo y secuestro de 17 plantas de marihuana de gran tamaño en la zona de la costanera del río Gastona.

Según se informó, el procedimiento se concretó en la tarde del viernes mientras los agentes recorrían el área en el marco de la búsqueda de una motocicleta robada.

Durante el patrullaje, los uniformados advirtieron un cercado improvisado oculto entre la vegetación.

Al inspeccionar el sitio, detectaron las plantas y, con la intervención de personal especializado, se confirmó que se trataba de cannabis, por lo que se procedió al secuestro.