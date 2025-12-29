Policiales

Buscaban una moto robada y encontraron un cercado con 17 plantas de cannabis

El hallazgo se produjo en la costanera del río Gastona y el procedimiento concluyó con el secuestro tras la confirmación de personal especializado.

Redacción Vía Tucumán

29 de diciembre de 2025,

El operativo se realizó el viernes por la tarde y se enmarcó en tareas preventivas mientras se buscaba una motocicleta sustraída.

Un operativo de prevención realizado por efectivos de la División Patrulla Motorizada Concepción derivó en el hallazgo y secuestro de 17 plantas de marihuana de gran tamaño en la zona de la costanera del río Gastona.

Según se informó, el procedimiento se concretó en la tarde del viernes mientras los agentes recorrían el área en el marco de la búsqueda de una motocicleta robada.

Durante el patrullaje, los uniformados advirtieron un cercado improvisado oculto entre la vegetación.

Al inspeccionar el sitio, detectaron las plantas y, con la intervención de personal especializado, se confirmó que se trataba de cannabis, por lo que se procedió al secuestro.

