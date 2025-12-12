Brutal agresión a La Queen de Fuerte Apache: le rompieron un diente mientras le gritaban “morite por p...”

La activista LGBT+, modelo y cantante Gyrozza, más conocida como La Queen de Fuerte Apache, fue brutalmente agredida el pasado lunes en plena calle. Por el golpe perdió un diente, pero el ataque pudo ser mucho más grave. “Me decía ‘morite por puto’”, denunció.

La Queen de Fuerte Apache, brutalmente agredida

“Hoy, lunes 8 de diciembre, en Villa Real, CABA, entre las 12:40 y 13:00 hs, mientras volvía del gimnasio, un hombre pelado con barba se acercó a toda velocidad y me dio una piña, dejándome medio inconsciente. Y cuando caí al piso siguió pegándome mientras me decía ‘morite por puto’”, relató duramente Gyrozza.

Y siguió: “Intentó matarme por ser gay, cuando vio que se acercó gente a socorrerme se escapó. Hay testigos y la denuncia ya está hecha voy a seguir hasta las últimas consecuencias".

A raíz de las agresiones, debe costear un tratamiento. “Estoy juntando plata para los antibióticos y lo más importante el tratamiento para el diente”, dijo. “Sepan que no me van a hacer tener miedo por ser homosexual. Lo quier preso por intento de homicidio”, sentenció. El alias para ayudarla es walterdamianjavier.

“Mi existencia es resistencia”

La Queen estuvo con Flor de la V en el programa Los Profesionales, para darle difusión al retrógrado ataque quesufrió. “Este abrazo de Flor de la V es el abrazo que todxs me están dando en estos momentos. Gracias por sus mensajes de fuerza, amor, cariño y sobre todo, por alzar la voz por quienes somos invisibilizados”, escribió.

Al mismo tiempo, lanzó una fuerte crítica al Gobierno de Javier Milei. “Un Gobierno que nos denigra y quiere que tengamos miedo de ser LGBTIQ+, pero sepan que el orgullo en mi alma está más vivo que nunca, porque el fuego de la furia travesti es el motor que me hace gritar MI EXISTENCIA ES RESISTENCIA”.