Avanza la causa sobre el macabro crimen de Aguilares

La investigación por el homicidio ocurrido en Aguilares sumó nuevas medidas en las últimas horas: la Policía concretó cuatro allanamientos en la zona de Los Ríos, sobre la Ruta Provincial 331 y sectores cercanos, y secuestró una serie de elementos considerados relevantes para el avance de la causa.

Punto de partida

La investigación se inició tras el hallazgo sin vida de Javier Ariel Sarmiento (50) en un camino de tierra de Guasa Rincón, paraje Los Ríos. De acuerdo con los datos incorporados al expediente, la víctima presentaba heridas de arma blanca en la zona de la nuca y la amputación de una mano, un cuadro que impulsó el despliegue de tareas de campo en el sur provincial.

Trabajo de campo y medidas judiciales

Según se informó, un equipo de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Sur reunió información durante las tareas de investigación y, con esos datos, se solicitaron medidas al Ministerio Público Fiscal.

Una vez autorizadas, este miércoles se concretaron los procedimientos con participación de personal de una Unidad Especial, representantes del MPF y peritos del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales.

Durante los operativos se incautaron prendas de vestir con manchas parduzcas, armas blancas, teléfonos celulares y parte de un colchón. También se secuestró una cantidad importante de armas blancas, entre ellas machetes y machetas, todos elementos señalados como de interés para la causa por homicidio.

Hipótesis

Fuentes policiales señalaron que, hasta el momento, no hay indicios de que la víctima estuviera vinculada al consumo o venta de sustancias.

La pesquisas preliminares descartaron el robo como motivo del crimen. Asimismo, señalan que la víctima llevaba en su morral una macheta que no usó para defenderse, por lo que se baraja que el asesino sería un conocido, quien, aprovechando un descuido de Sarmiento. asestó el primer golpe, que resultó mortal.

También indicaron que el hombre tenía una causa por abuso sexual agravado, relacionada con una denuncia por un presunto abuso contra una de sus hijas.

Según esas mismas fuentes, tenía tres hijas, que no mantendrían vínculo con él, mientras que su ex esposa ya falleció. Agregaron que vecinos de la zona comentaron que no era una persona problemática, lo que aumentó la sorpresa por el hecho. Finalmente, remarcaron que no se descarta ninguna hipótesis y que, a medida que avancen las pericias, esperan contar con mayor claridad sobre lo ocurrido.

Un hallazgo extra

En paralelo, y en el marco de otras actuaciones judiciales, se incautaron plantas de marihuana de distintos tamaños en los domicilios allanados. Ese material quedó a disposición de la Fiscalía especializada en narcomenudeo, en una línea de intervención separada de la causa principal.