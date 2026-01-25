Aprehendieron a un hombre acusado de retener a su familia

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a un hombre de 35 años en un domicilio de calle Pérez Palavecino al 100, acusado de retener a su pareja y a sus hijos menores, en un episodio que motivó la intervención de distintas unidades operativas y un negociador especializado.

El hecho se reportó pasadas las 12, cuando el Sistema Integral de Emergencias 911 alertó a la policía sobre la situación. Frente al escenario, se solicitó apoyo de Infantería Capital y de un negociador del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones, con el objetivo de desactivar el riesgo y asegurar la salida de las víctimas.

Negociación e intento de fuga

Ya en la vivienda, los uniformados establecieron contacto con la mujer a través de las rejas. De acuerdo con el parte, presentaba lesiones visibles y los menores estaban en estado de conmoción. Tras algunos minutos de negociación, el acusado intentó escapar por los techos, pero fue aprehendido cuando bajó a la vereda.

La mujer fue trasladada para recibir atención médica. En tanto, se informó que los niños se encontraban en buen estado de salud. Finalmente, la Unidad Fiscal de Violencia Sexual y Género convalidó las medidas adoptadas por la policía.