La situación judicial de Agostina Páez, la abogada e influencer argentina detenida en Brasil desde el 14 de enero, sumó en las últimas horas un elemento que podría resultar determinante para su defensa. Se trata de un video registrado por las cámaras de seguridad del bar donde ocurrió el episodio por el que fue acusada de realizar gestos racistas contra empleados del lugar.

El material ya fue incorporado al expediente y comenzó a ser analizado por la Justicia brasileña, en el marco de una investigación que mantiene a la joven de 29 años imposibilitada de regresar a la Argentina.

Qué muestra el video incorporado a la causa

Las imágenes, de apenas unos segundos y en formato de loop, muestran a tres empleados del bar en el exterior del local. En ese contexto, uno de ellos se toma la entrepierna mientras se ríe y luego se acerca a un compañero que se encontraba acomodando vallas.

Según trascendió, este registro podría respaldar la versión que Páez sostuvo desde el inicio, en la que afirmó que tanto ella como sus amigas fueron provocadas por el personal del establecimiento antes del episodio que derivó en su detención.

La versión de Agostina Páez

El conflicto se originó tras una discusión por un supuesto error en el cálculo de los consumos. Al retirarse del bar, Páez fue filmada realizando gestos asociados a primates y gritando “monos, uh, uh, uh” hacia el interior del local, imágenes que se viralizaron rápidamente y motivaron la intervención judicial.

Al explicar lo sucedido, la abogada sostuvo que su reacción se dio luego de una serie de provocaciones.“Ellos se nos empiezan a reír en la cara. Cuando estábamos saliendo, nos empiezan a seguir por las escaleras personas que trabajaban ahí y se agarraban los genitales. Nos señalaban y se reían”, relató.

Además, aclaró que sus gestos no estaban dirigidos directamente al personal del bar:“No los llegaba a ver a ellos. Los gestos eran más para mis amigas”.

Qué puede cambiar con esta nueva prueba

La defensa de Páez considera que el nuevo video podría permitir revisar la calificación legal del caso y solicitó que se analice la totalidad de las grabaciones de esa noche, para contextualizar lo ocurrido antes y después del episodio que quedó registrado por terceros.

A pesar de esta novedad, la situación procesal de la joven no se modificó por el momento.

Por qué Agostina Páez no puede volver a la Argentina

La Justicia brasileña dispuso la retención de su pasaporte y ordenó su monitoreo mediante una tobillera electrónica, por lo que deberá permanecer en Brasil mientras avanza la investigación.

Hasta que no se resuelva su situación judicial, Páez seguirá bajo control de las autoridades locales, en un caso que continúa generando repercusión tanto en Brasil como en la Argentina.