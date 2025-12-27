Policiales

Alderetes: aprehenden a dos jóvenes tras una denuncia por agresión con machete

El hecho se investigará como un ataque ocurrido horas antes, con intervención policial inmediata en el lugar.

Redacción Vía Tucumán

27 de diciembre de 2025,

La intervención se activó luego de que un familiar de la víctima indicara a los presuntos agresores en la vía pública.

Efectivos de la Patrulla Motorizada Alderetes aprehendieron a dos jóvenes señalados como presuntos autores de una agresión con arma blanca contra un hombre en la ciudad de Alderetes. El procedimiento se concretó durante la mañana del viernes en pasaje Alurralde, tras un aviso recibido en la vía pública.

Alerta y señalamiento en el lugar

Según la información aportada, la madre de la víctima se acercó a los agentes y identificó a los sospechosos mientras se encontraban en la zona. De acuerdo con su testimonio, los acusados habrían atacado a su hijo con un machete horas antes, provocándole lesiones.

Operativo y aprehensión

Con ese dato, el personal policial montó el operativo en el sector y procedió a la aprehensión de los dos jóvenes, en el marco de una intervención por lesiones con arma blanca. El hecho quedó bajo el circuito de actuaciones correspondientes.

