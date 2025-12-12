Acusan a un hombre de maltratar y abusar de una perra: la decisión de la Justicia.

Un grave caso de maltrato animal conmocionó a la Planta de Reciclado de Rojas, donde el responsable de un refugio, Héctor Abelardo Verdún, denunció haber encontrado a una perra con precintos en sus patas y heridas que serían compatibles con un abuso sexual.

De acuerdo al expediente judicial, al que accedió TN, en el lugar fue identificado M.S.V., quien quedó imputado bajo los términos de la Ley 14.346. La investigación quedó en manos del C.P.R. Rojas y la Ayudantía Fiscal de la zona.

Avances en la investigación y las acciones tomadas por la Justicia

Verdún, a cargo del refugio municipal, relató que encontró a la perra mestiza, de tamaño mediano, inmovilizada con precintos dentro del predio.

De acuerdo con el parte oficial, el animal estaba junto a un hombre que, al ser consultado por la situación, se limitó a decir: “Llevátela”. Esa respuesta llevó a Verdún a pedir de inmediato la presencia policial.

Cuando los agentes llegaron, confirmaron la escena y notificaron a la ayudante fiscal, quien ordenó iniciar las actuaciones de rigor y solicitar una revisión veterinaria para determinar el estado de la perra.

La fiscalía convalidó el procedimiento y resolvió que el sospechoso fuera notificado conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal, quedando formalmente imputado por violación a la Ley 14.346, que sanciona el maltrato y la crueldad contra los animales.

El hombre fue trasladado al Hospital Municipal Saturnino Unzué para cumplir con el protocolo médico obligatorio y, debido a motivos de salud que no fueron detallados, permaneció internado allí bajo custodia policial y en calidad de detenido, a la espera de las próximas medidas judiciales.

El caso generó un profundo impacto en esta ciudad del noroeste bonaerense. Vecinos y organizaciones protectoras manifestaron su indignación por lo sucedido. Desde la agrupación Adoptame Rojas difundieron imágenes de la perra atacada y sostuvieron: “La veterinaria examinó a la perra e hizo el informe donde se constata que fue violada”.

En redes sociales y grupos locales, se multiplicaron los mensajes de repudio, los reclamos por mayor presencia de controles en la zona del basural y los pedidos para que la Justicia avance rápidamente y determine las sanciones correspondientes.