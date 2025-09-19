Una teniente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires murió este jueves por la tarde en un violento accidente de tránsito ocurrido en Merlo. El hecho se registró alrededor de las 18 en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, frente a un comercio de cerámicas.

La víctima fue identificada como María Cecilia L., de 39 años, quien se desempeñaba como teniente primero. Viajaba en una motocicleta Honda Wave 110 junto a su pareja cuando, de manera imprevista, la puerta de una camioneta estacionada se abrió en su trayectoria.

De acuerdo con las primeras pericias, una Ford Ranger gris conducida por Miguel E., de 70 años, estaba detenida en la zona cuando el hombre abrió la puerta sin revisar el espejo retrovisor. La moto impactó contra la puerta y se desestabilizó, provocando que la oficial cayera al carril contrario. En ese momento, fue arrollada por un colectivo de la línea 504 de la empresa 216, manejado por Ramón M., de 54 años.

Pese a que María Cecilia llevaba el casco reglamentario, murió en el acto a raíz de las graves lesiones. Su pareja resultó herida y fue trasladada de urgencia al Hospital Eva Perón, donde permanece bajo observación.

Investigación y peritajes

El caso quedó en manos del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, quien caratuló la causa como “homicidio culposo y lesiones culposas”. Tanto el conductor de la camioneta como el chofer del colectivo fueron imputados.

Los tres vehículos involucrados quedaron secuestrados para las pericias accidentológicas que determinarán las responsabilidades en esta tragedia que conmueve a la localidad de Merlo.