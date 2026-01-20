A cuatro meses del triple crimen de Florencio Varela, se conoció el video de los acusados rumbo a una reunión previa

Este lunes se cumplieron 4 meses del macabro triple crimen de Florencio Varela, en que fueron asesinadas Lara, Morena y Brenda. La investigación avanza y ahora salió a la luz un video del día previo, que muestra cómo tres de los acusados se habían reunido en un restaurante peruano.

Bernabé Jesús Mallon (42), detenido por la DDI de La Matanza.

Las imágenes registraron cómo, el jueves 18 de septiembre -un día antes del hecho- en la localidad bonaerense de Avellaneda, Jesús Bernabé Mallón, conocido como “El Tío”, se encontró con Alex Ydone y Florencia Milagros Ibáñez.

A raíz de de esta prueba, toma fuerza la hipótesis que habla de la premeditación y, más allá de eso que es evidente, de cómo actuaron como una organización, con roles definidos.

Qué se ve en la grabación

Una cámara de seguridad sobre la calle Tres Arroyos muestra al Chevrolet Cruze blanco de Mallón llegando a un lugar de comidas peruano. Se va también que estaciona al lado del Volkswagen Fox blanco en el que circulaban Ibañez y su novio Ydone. Tras el almuerzo, el Fox se dirigió con sentido a Quilmes.

Quiénes son los últimos procesados por el triple crimen

La Justicia de La Matanza procesó a tres de los acusados, a la vez que consideró clave el rol de “El Tío”, Jesús Mallón, en el triple femicidio. Habría sido uno de los principales responsables, como una de las “voces autorizadas” dentro de la organización. Además, se sospecha que tapaba la venta de drogas con un comercio de bazar.

Aparte de Mallón fueron procesados Débora Mónica Mujica (esposa de Sotacuro, tío de Florencia Ibañez) y Joseph Cubas Zavaleta (Señor J). De la causa se desprende que ambos habrían realizado “aportes esenciales” para concretar y encubrir el plan criminal. Fue detenido el pasado 19 de diciembre en una casa de Berazategui, cuando intentaba escapar. En el operativo secuestraron seis celulares y el Cruze blanco, auto que aparece en el video de la reunión.

La mujer, por ejemplo, habría ordenado borrar el contenido del celular de su pareja para eliminar pruebas. Cabe recordar que Sotacuro llegó a escaparse y fue atrapado en la frontera con Bolivia. En tanto Zavaleta habría intentado deshacerse de documentos y registros que lo comprometían.

Los tres fueron procesados por privación ilegal de la libertad coactiva agravada por la pluralidad de intervinientes y por ser una de las víctimas menor de edad, y por homicidio agravado por concurso premeditado, alevosía, ensañamiento y criminis causae, en concurso real.