A casi dos meses sin pistas, la hija de Pedro realizó un pedido inesperado por los jubilados desaparecidos en Chubut

“Lamentablemente no tenemos absolutamente nada nuevo… Estamos como el primer día”, expresa Laura Kreder, hija de Pedro Kreder. Él y Juana Morales, dos jubilados de 79 y 69 años, respectivamente, permanecen desaparecidos desde el 11 de octubre, fecha en la que partieron desde Comodoro Rivadavia, en Chubut, para disfrutar de una breve escapada de fin de semana.

A pocos días de cumplirse dos meses desde su último rastro, la búsqueda sigue en marcha, incluso por fuera de los procedimientos habituales. Sin embargo, no hubo avances concretos y la angustia familiar crece, agravada por la demora en los peritajes de ADN y en los informes solicitados a la empresa de telefonía celular.

“Con el pasar de los días la intensidad (de la búsqueda) ya no es la misma, los recursos ya se han utilizado. Lo que queda es una búsqueda activa pero no con la misma intensidad”, admitió Laura, al describir el desgaste operativo tras casi dos meses sin novedades.

La hija de Pedro Kreder también expresó la angustia que atraviesa la familia ante la falta total de indicios. “Nos despertamos todos los días esperando un llamado, que nos digan que apareció algo: un objeto, una prenda… algo. Lo difícil de entender es que después de tantos días no haya ningún rastro de dos personas. Eso es lo que cuesta entender”, señaló en diálogo con el programa Buenos Días Comodoro, de la señal local Seta TV.

Demoras en el laboratorio de Chubut mantienen la incertidumbre

Se esperaba que esta semana estuvieran listos los resultados de las pruebas de ADN tomadas de la Toyota Hilux de Juana. El vehículo que apareció empantanado, cerrado y en perfecto estado en la zona de Rocas Coloradas, un paraje de acceso complejo cercano a Comodoro Rivadavia. Sin embargo, los análisis aún no fueron entregados.

“Es aceptar los tiempos del sistema. Ya pasaron muchos días y todavía no tenemos nada. No nos queda otra que esperar respuestas”, reconoció la hija de Pedro al referirse a las demoras judiciales.

Sigue la búsqueda de los jubilados que desaparecieron en Chubut. (Gentileza)

La mujer insistió en la importancia de mantener el caso visible: “Lo único que nos queda es que no se deje de hablar del tema. Agradecemos a los medios porque mantienen viva la búsqueda. Y seguimos haciendo un llamado a la solidaridad: ese sábado a la mañana en Caleta Córdova había mucha gente. Si alguien vio algo, por favor que se acerque a la fiscalía”.

Hasta el momento no surgieron líneas firmes de investigación, y las hipótesis que se analizan solo acrecientan la incertidumbre. “Es difícil aferrarse a una hipótesis. Donde empezás a creer en una, aparece algo que te hace dudar. No hay nada que nos permita sostener una versión”, sostuvo.

La familia también cuestiona la idea de que los jubilados hayan llegado por sus propios medios hasta el inhóspito sitio donde finalmente apareció la camioneta. Si bien la escena del vehículo permanece intacta, con las puertas trabadas y todas las pertenencias adentro, salvo los teléfonos celulares, que podría sugerir que quedaron atascados y salieron a buscar ayuda, esa hipótesis tampoco termina de cerrar.

“Nos cuesta creer que papá y Juana hayan decidido avanzar por un camino imposible de transitar. Ante el primer obstáculo, con la edad de ellos, hubiesen vuelto atrás. También nos cuesta creer que se hayan bajado a caminar. Pero como no hay nada, no podemos descartar ni afirmarlo. Estamos en el aire”, confió Laura.