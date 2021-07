Este martes, Ramiro Said, presentó la lista “Pérez para todos”, dentro del espacio político “Santa Fe para Todos”. En la lista de precandidatos para las PASO del 12 de septiembre, figuran vecinos del Barrio Cabín 9, Barrio Jardín y Parque Güemes.

Vía Pérez dialogó con Ramiro Said, precandidato a Concejal. Nació en el barrio Cabín 9 y está convencido que tienen que hacerse fuertes desde las raíces. El conocido barrio fue noticia a lo largo de estos meses, por varias razones: inseguridad, falta de agua potable, y los constantes reclamos del centro de jubilados pidiendo al Pami un médico clínico que nunca llegó.

Además, ingresar a Cabin 9 no es fácil, no solo por la inseguridad, sino porque las calles de tierra con las lluvias se tornan intransitables. Para Said, en todos lados hay problemas, y las intendencias y comunas arreglan lo que está visible y quieren vender una ciudad pujante o creciente para el visitante.

“Ser la voz de la gente”

“Lo que necesitamos es hacernos fuertes porque los reclamos siguen siendo lo mismo año tras año. Las mejoras se dan únicamente en tiempos de política”, sentenció Said. Además explicó que lo que quieren es “unir a los vecinos de Pérez, con la presencia de Sandra Arostegui en Barrio Jardín o con Cintia Domínguez en Parque Güemes, vamos a ser la voz de la gente de los barrios”.

No tuvo miedo en admitir que va a ser difícil, porque hay muchos políticos con años de trabajo, “pero en caso de acceder, quiero trabajar con todos los espacios políticos, porque siento que todos debemos tirar del carro hacia adelante”. Sin embargo, con sinceridad y optimismo aclaró: “Soy un tipo que está totalmente convencido de que los cambios tienen que llegar, sirve andar y conectarse con la gente”.

La lista se compone con los siguientes nombres:

Titulares

1- Ramiro Said

2- Liliana Nuñez

3- Daniel Flakiewicz

Suplentes

1- Sandra Arostegui

2- Oscar Obando

3- Cintia Dominguez