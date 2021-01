Desde hoy por la mañana temprano y tal cual lo había pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional, una lluvia muy intensa cayó sobre la ciudad de Pérez. Las postales se repiten en muchos barrios donde el agua inunda las calles y se torna muy difícil la circulación. Los reclamos de los vecinos a través de las redes sociales no se hicieron esperar.

En diálogo con Vía Pérez, una vecina del barrio Talleres Nuevos, Ramona Isabel Fernández, manifestó su malestar al ver las calles completamente inundadas: “hace más de 20 años que vivo aquí y en lugar de mejoras veo que esto se complica, cuando tengo que tomar el colectivo tengo que ponerme unas botas por encima de las rodillas”. “A veces me lo pienso dos veces porque uno también se puede resbalar, yo tengo 64 años y puedo hacerlo porque estoy bien, pero pienso en las personas que a esta edad ya les cuesta caminar, les cuesta el peso físico y tienen miedo de salir”, enfatizó.

BarrioTalleres Nuevos - Ex Barrio Esso (CIMECO)

La vecina comentó que con la cantidad de agua que se acumula es difícil llegar hasta la garita del colectivo ubicada en calle Avellaneda y 1° de mayo. “Uno se pone botas o se descalza, alguna vez lo hice, aunque es algo imprudente porque te podés cortar con un vidrio. Te cuesta llegar a la parada cuando está inundado y tenés que caminar varias cuadras para esquivar el agua”.

Barrios Las Flores. (CIMECO) Barrios Guardia Nacional. (CIMECO) Barrio Las Flores. (CIMECO) Parque Güemes. (CIMECO) Guardia Nacional. (CIMECO) Guardia Nacional. (CIMECO) Barrio Las Flores. (CIMECO) Barrio Las Flores. (CIMECO)

En calle López y Yapeyú, Marcelo Romano comenta que está trabajando en el taller mecánico hace 15 años. “Vivía en Pérez de chiquito. Mi viejo hace 36 años que está acá y esto era peor. Hace ocho años atrás hicieron unas mejoras y ahora se va más rápido el agua. Antes no corría nada y no se iba más”. Sin embargo Romano añadió que “para trabajar los días de lluvia no vengo porque sé que no se puede trabajar, se corta la luz y el agua entra adentro del taller. Uno ya está acostumbrado, pero esto debería estar seco, es muy bajo. Rogás que no pasen autos”. “Muchas veces los vecinos hicieron reclamos pero ellos lo pasan peor porque llega el agua hasta la otra cuadra.. es un tema de siempre. Los desagües no dan a basto”, remarcó.