Zenit abre la temporada de viajes: ya disponible la venta para el verano 2025/2026

La espera terminó: Zenit, la empresa de viajes líder en conectividad y confort, ya tiene disponible la venta de pasajes para la temporada de verano 2025/2026. Con opciones que se adaptan a cada viajero, la compañía ofrece destinos imperdibles como Mar del Plata, la Costa Atlántica, Villa Carlos Paz, Entre Ríos y Buenos Aires.

Viajes cómodos y pensados para vos

Los servicios de coche cama y semicama garantizan un viaje placentero y seguro, ideal para disfrutar desde el primer kilómetro del recorrido. Zenit se caracteriza por su puntualidad, atención y calidad en el servicio, para que la experiencia sea parte de las vacaciones.

Beneficios exclusivos

Además de la amplia red de destinos, Zenit ofrece facilidades de pago en hasta 6 cuotas sin interés con tarjetas seleccionadas. Podés reservar y comprar tus pasajes en las boleterías de las principales ciudades.

Reservá tu lugar hoy y asegurá tu próximo verano.