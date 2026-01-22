La ciudad de Paraná ya palpita la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate, el evento cultural más importante de la capital entrerriana, que se realizará los días 6 y 7 de febrero en la Plaza de las Colectividades. Con una convocatoria que en la edición anterior reunió a más de 150 mil personas en dos jornadas, la organización dispuso nuevamente un sector preferencial lindero al escenario principal.

Este espacio exclusivo ofrece una alternativa de mayor confort para el público, con vista privilegiada de los espectáculos, cercanía con los artistas, sanitarios propios y servicios de barra, permitiendo disfrutar de cada show sin necesidad de circular por el extenso predio.

Viví la Fiesta del Mate cerca del escenario: avanza la venta de entradas preferenciales

“El sector preferencial te garantiza presenciar el espectáculo en un espacio lindero al escenario y, al mismo tiempo, cuenta con baños propios y con la posibilidad de alimentarse y comprar alguna bebida sin tener que recorrer todo el predio. Aún quedan algunas entradas, por eso invitamos a quienes quieran disfrutar del espectáculo cerca de los artistas a que adquieran sus tickets en la web”, expresó el subsecretario de Turismo de Paraná, Agustín Clavenzani.

Las entradas pueden adquirirse en la plataforma EntradaUno, con la posibilidad de abonar en tres cuotas sin interés con tarjetas del Banco Entre Ríos.

Dos noches con una grilla de primer nivel

La Fiesta Nacional del Mate contará con una programación artística de alcance nacional. El viernes 6 de febrero, con modalidad platea (con sillas), se presentarán Los Nocheros, Coti, Raly Barrionuevo, el Gran Ensamble del Paraná —integrado por más de 50 músicos locales y regionales— y los ganadores del certamen Premate 2026. El valor del acceso al sector preferencial para esa jornada será de $35.000.

El sábado 7 de febrero, en modalidad campo, el escenario Luis “Pacha” Rodríguez recibirá a Lali Espósito, Los Caballeros de la Quema, Rombai, Gauchito Club y a los artistas seleccionados en el Premate 2026. Para esta noche, el valor del sector preferencial será de $60.000.

En total, más de 100 artistas locales y regionales formarán parte de la propuesta, consolidando una programación diversa que combina figuras nacionales con talentos entrerrianos.

“Hay mucho interés de argentinos de distintas localidades cercanas a Paraná que quieren venir y disfrutar de un fin de semana que tiene un sello como la Fiesta Nacional del Mate”, señaló Clavenzani.

Cabe destacar que parte de la realización del evento se financia con la recaudación del sector preferencial y con el acompañamiento de sponsors. Entre ellos se encuentran el Gobierno de Entre Ríos, el Ente Mixto de Turismo de Paraná, Cerveza Quilmes, Flecha Bus, Shopping Paso del Paraná, EAL Group y Juli Croc. Las empresas interesadas en sumarse como patrocinadores pueden solicitar información escribiendo a comercial.fiestadelmate@gmail.com.