Villaguay: para Fuertes, los audios que lo acusan de violencia son una “operación” política

El intendente de Villaguay Adrián Fuertes y su esposa María Claudia Monjo, ex mandataria de la localidad, llevarán a la Justicia el caso de los audios que circularon por Whats App en donde acusaron al actual presidente municipal de supuestos hechos de violencia de género y familiar.

Antes de realizar el descargo por las vías legales, Fuertes convocó una rueda de prensa el miércoles en el Palacio Municipal. Según publicó el diario El Pueblo, en la conferencia, el mandatario negó estas versiones e informó tener el nombre y apellido de una de las personas que habrían difundido las notas de voz por la plataforma de mensajería instantánea.

El titular del Ejecutivo de esa localidad afirmó que radicaría la denuncia “como un ciudadano” contra “una persona específica que se hizo eco de rumores de una forma temeraria”. En referencia a que en las grabaciones habrían dicho “a mi me consta”, el mandatario indicó que el supuesto hecho del que se lo acusa “no está planteado como pregunta, lo afirma y se hace cargo, entonces que lo demuestre”.

La representación legal del intendente estará a cargo del abogado Miguel Ángel Federik en donde, según comentó Fuertes, se pedirá al juez que libere oficios a la Policía de Santa Fe para comprobar que su persona no estuvo detenido en ningún momento en alguna comisaría de esa jurisdicción.

Cada maldad que me hacen me da más fuerza y lo tomo como una oportunidad para ser mejor. Jamás en mi vida le levante la... Publicada por Adrian Federico Fuertes en Miércoles, 13 de marzo de 2024

Entre otras medidas probatorias, el intendente señaló que solicitará a la Justicia provincial una constatación de qué no cuenta con restricciones de acercamiento; a un hotel para que se verifique que no estuvo allí y, además, solicitará que llamen a prestar declaración a las personas que, según los audios, conocerían los presuntos acontecimientos.

En el plano político, el jefe municipal aseveró que esto es una “operación” y que sabe de qué sector vendría la maniobra aunque no conoce, al momento, “quién lo pergeñó” . A su vez, habló de comentarios en redes sociales que, según dijo, demostrarían una voluntad de “ocultar” los hechos, a lo que agregó que estos perfiles estarían vinculados con personas que militarían en otros espacios.

“Nunca fui a la justicia por ningún reclamo, ni contra periodistas ni contra otros ciudadanos. Me banqué cualquier cosa, pero esto no lo puedo dejar pasar. Tienen mil cosas para criticarme, pero no se metan con mi hija. Es menor de edad y no está preparada para bancarse esto”, remarcó Fuertes.

El mandatario manifestó que no quiere “meter preso a nadie ni sacarle plata”, sino que espera “disculpas públicas” de las personas que habrían realizado estas imputaciones.

Monjo respaldó a Fuertes

En sus redes sociales, la ex intendenta de Villaguay María Claudia Monjo, asociada en los audios como presunta víctima, negó las versiones sobre los supuestos hecho de violencia de género y familiar.

Expresó que “están instalando una mentira tan detestable que debo hacer una aclaración al respecto ya que dicha mentira ha escalado a un punto que ya no la puedo ignorar” y, en el siguiente párrafo, subrayó: “ afirmo categóricamente que no sufro Violencia de Género de parte de mi compañero de vida. No he sido golpeada, ni ahora, ni nunca por ningún hombre, mis hijas no han sido golpeadas ni sufren violencia ”.

En un mes tan importante como el que estamos transitando, Mes de la Mujer, todos debemos tomar conciencia de lo que... Publicada por María Claudia Monjo en Miércoles, 13 de marzo de 2024

“Hemos escuchado audios dónde relatan situaciones aberrantes, tales como que los vecinos me sacan de mi casa envuelta en sábanas, o que mis hijas han sufrido distinto tipo de lesiones, o que nos han internado en la clínica local a causa de lesiones graves y hasta que la fiscalía no ha querido tomar las denuncias correspondientes”, indicó.

En coincidencia a las declaraciones de Fuertes, que calificó esta situación como una “operación”, la ex intendenta aseveró: “ interpreto todo esto como una clara persecución política, de una violencia inusitada que ha traspasado todos los límites, siendo una acción altamente dañina y perjudicial . Ensuciando y difamando gravemente a nuestra máxima autoridad local y a nuestra familia”.

María Claudia Monjo, ex intendenta de Villaguay y candidata a vicegobernadora en 2023. Foto: Radio Costa Paraná

Añadió que “bastardean un tema tan delicado como lo es el de la violencia, con un sólo fin: desprestigiar y perjudicar políticamente a quién por tercera vez fue electo intendente. (Miente, miente que algo quedará)”.

“Los invito a reflexionar, especialmente, a ésos que repiten por boca de ganso y dicen cosas como ‘lo sé de buena fuente’ y aseveran conocer de primera mano algo que nunca existió; a que antes de hablar de la vida de los demás miren hacia adentro y piensen en el daño que provocan y se provocan porque en esta vida todo vuelve. Hay algo trascendente, inconmensurable e invisible que se genera a través de los actos de las personas y que tiene una finalidad de equilibrio y de justicia. El karma es una ley cósmica de retribución, de causa y efecto, de ecuanimidad universal. Todo lo que damos el universo nos lo devuelve con creces”, concluyó Monjo.