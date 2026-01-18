La plaza Eva Perón, en el corazón del barrio San Agustín, se convirtió este viernes en un punto de encuentro para cientos de vecinos y vecinas que participaron del segundo Festival Popular. La propuesta incluyó música en vivo, patio gastronómico, actividades para chicos y una feria de emprendedores y artesanos, en una noche marcada por el encuentro y la celebración comunitaria.

Vecinos de San Agustín disfrutaron de música y cultura en el segundo Festival Popular

“Es parte de una política pública de descentralizar la Agenda de Verano en la gestión de la intendenta Rosario Romero, para que un espectáculo de calidad llegue a los distintos puntos de la ciudad”, destacó el viceintendente David Cáceres durante la jornada.

En el escenario se presentaron Suite Criolla, Las Hermanas Vince, Claudio y los Parranderos, Estilo Vargas y Alta Revolución, conformando una grilla diversa con propuestas para todo público.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, subrayó la importancia del barrio en el entramado urbano: “San Agustín representa a Anacleto Arriba, Anacleto Sur y La Floresta. Es una comunidad de casi 60 mil habitantes, con una identidad muy fuerte”.

Desde el escenario, Nayla, integrante de Las Hermanas Vince, valoró la iniciativa: “Es una oportunidad muy linda para todos los músicos de la ciudad de Paraná. Nos parece importante la convocatoria de la Municipalidad; hay mucha gente que se engancha a bailar, hay cumbia, chamamé y eso está bueno. Hace ocho años que recorremos escenarios y estamos muy alegres de estar presentes en esta fiesta del Linares Cardozo”.

Un plan para compartir en familia

Los vecinos no tardaron en expresar su satisfacción con el evento. Georgina Tubini comentó: “Es lindo, venimos todos los años. En verano están las vacaciones y es genial que tengamos opciones para venir en familia”.

Por su parte, Héctor, vecino del barrio, señaló: “Me parece una propuesta muy positiva. No todos tenemos la posibilidad de ir a un festival, y que estas iniciativas lleguen al barrio es importante, porque acercan la cultura a personas que de otra manera no podrían acceder”.

El Festival Popular volvió a consolidarse como un espacio de encuentro barrial, con acceso gratuito y propuestas culturales que recorren distintos puntos de la ciudad.