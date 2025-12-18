Desde el municipio destacaron el acompañamiento de las familias que volvieron a confiar en esta propuesta, pensada para ofrecer un espacio de recreación, cuidado y encuentro durante el verano. Los chicos y chicas, protagonistas de la colonia, iniciaron las actividades con juegos, dinámicas recreativas y momentos de disfrute en la pileta.

Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026.

Actualmente, la Colonia de Vacaciones cuenta con más de 90 niños y niñas inscriptos, y la inscripción continúa abierta para quienes deseen sumarse a la propuesta en los próximos días.

El equipo de trabajo ya se encuentra plenamente operativo, con una planificación orientada a promover el disfrute, la integración y experiencias positivas a lo largo de toda la temporada estival.