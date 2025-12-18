Vía Paraná / vacaciones de verano

Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026

Con una jornada marcada por el entusiasmo y la participación, en la mañana de hoy comenzó la Colonia de Vacaciones 2025–2026 organizada por la Municipalidad de Valle María, dando inicio a una nueva temporada de actividades recreativas y deportivas para niños y niñas de la localidad.

Miguel A. López
Miguel A. López

18 de diciembre de 2025,

Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026
Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026.

Desde el municipio destacaron el acompañamiento de las familias que volvieron a confiar en esta propuesta, pensada para ofrecer un espacio de recreación, cuidado y encuentro durante el verano. Los chicos y chicas, protagonistas de la colonia, iniciaron las actividades con juegos, dinámicas recreativas y momentos de disfrute en la pileta.

Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026.
Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026.

Actualmente, la Colonia de Vacaciones cuenta con más de 90 niños y niñas inscriptos, y la inscripción continúa abierta para quienes deseen sumarse a la propuesta en los próximos días.

Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026.
Valle María puso en marcha la Colonia de Vacaciones 2025–2026.

El equipo de trabajo ya se encuentra plenamente operativo, con una planificación orientada a promover el disfrute, la integración y experiencias positivas a lo largo de toda la temporada estival.

Temas Relacionados

MÁS DE vacaciones de verano
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS