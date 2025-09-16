Unión de Santa Fe, puntero del Clausura 2025 con Madelón al mando

Unión de Santa Fe vive un presente soñado. De la mano de Leonardo Carol Madelón, el Tatengue se ubica en lo más alto del Clausura 2025, confirmando la vigencia de un entrenador que ya es parte fundamental de la historia rojiblanca.

La campaña de Unión hasta el momento

1-0 vs. Estudiantes LP

1-1 vs. Boca Juniors

0-0 vs. Tigre

0-1 vs. Argentinos Jrs.

4-0 vs. Instituto

1-1 vs. Huracán

3-2 vs. Racing

3-1 vs. Gimnasia LP

Con esta racha, el equipo acumula triunfos clave y muestra solidez para sostener el liderazgo en el torneo.

Madelón y Unión: una relación marcada por la historia

Leonardo Madelón transita su cuarta etapa en el banco rojiblanco y vuelve a conquistar a la hinchada. En sus ciclos anteriores dejó huella:

2013-2016: logró el ascenso a Primera División en 2014 y aseguró la permanencia con campañas sólidas.

2017-2020: clasificó a Unión a la Copa Sudamericana 2019, la primera competencia internacional en la historia del club.

El Unión de Santa Fe de Leonardo Carol Madelón es el PUNTERO del Clausura 2025.

Hoy, con un plantel competitivo y el respaldo de la hinchada, Madelón refuerza su lugar como uno de los entrenadores más queridos y exitosos que tuvo Unión de Santa Fe.

Por la fecha 9 Unión recibe a Independiente de Rivadavia el 20 de septiembre desde las 16:45. El equipo mendocino no viene bien y se eucuentra décimo terceo en la tabla con tan sólo 8 puntos de los cuales 6 son por dos partidos ganados.