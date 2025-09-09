Un concejal peronista pidió “un terremoto y lluvia de lava” para Bahía Blanca tras la victoria de La Libertad Avanza y luego se disculpó

El concejal peronista de Paraná Fernando Quinodoz quedó en el centro de la polémica tras un duro mensaje publicado en sus redes sociales. Luego de conocerse el resultado electoral en la provincia de Buenos Aires, donde La Libertad Avanza (LLA) se impuso en Bahía Blanca, el edil escribió en X (ex Twitter):

“Bahía Blanca sigue votando a LLA. No alcanza con un huracán y una inundación; merecen un terremoto y lluvia de lava”.

El comentario provocó un fuerte rechazo, ya que la ciudad bonaerense sufrió en marzo un temporal devastador que dejó 16 muertes, miles de evacuados y pérdidas millonarias.

Ante la repercusión, Quinodoz borró el posteo y se disculpó públicamente. En un nuevo mensaje en X reconoció que “nobleza obliga” a pedir perdón, aclaró que se trataba de una “ironía” y remarcó:

“No deseo el mal a nadie, mucho menos a compatriotas de esa ciudad que tuve la oportunidad de visitar en numerosas ocasiones. Nuevamente mis disculpas”.

Quinodoz asumió en el Concejo Deliberante de Paraná en marzo de este año, tras la renuncia de Enrique Ríos, quien pasó a la Secretaría de Desarrollo Social. Había integrado la lista de concejales encabezada por Gustavo Guzmán, ocupando el noveno lugar. Previamente, fue secretario de Trabajo en el primer gobierno de Gustavo Bordet y en 2015 se postuló como candidato a intendente por el Frente Renovador.

El mensaje se conoció tras confirmarse la victoria libertaria en Bahía Blanca. En la Sexta Sección Electoral, la boleta encabezada por Oscar Liberman alcanzó el 41,77%, superando al peronismo de Alejandro Dichiara (34,13%). En la ciudad, la lista de Franca Grippo se impuso con el 46,2%, seguida por la de Florencia Molini (30,97%).

La polémica se da en un contexto sensible: semanas atrás, el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia que había aprobado el Congreso para asistir a Bahía Blanca tras el desastre climático.