Un cierre multitudinario para la 47ª Fiesta Nacional de la Citricultura.

La 47ª edición de la Fiesta Nacional de la Citricultura llegó a su fin entre aplausos, baile y alegría. En los primeros minutos de este lunes 8, el Parque Central “Viñedos Moulins” volvió a lucir colmado, tal como ocurrió en cada una de las jornadas, consolidando una vez más el espíritu festivo de Concordia y su tradicional vínculo con la producción citrícola.

El gran show de Uriel Lozano fue el broche de oro de una celebración que reunió a miles de personas durante tres noches consecutivas. El popular artista hizo cantar y bailar a todo el público con un repertorio lleno de éxitos.

Sorteos y emociones

Uno de los momentos más esperados del evento fue la entrega de los premios principales:

El automóvil VW Polo Track MY 2025 quedó en manos de Julia Gaetano (N° 6870).

El viaje a Brasil para dos personas fue para Silvia Rohr (N° 4558).

El Smart TV LED de 65” se lo llevó Paola Paczosky (N° 6704).

El intendente Francisco Azcué agradeció el acompañamiento del público y destacó la importancia de la festividad para toda la región. “La citricultura es identidad, es historia, cultura y tradición. Sigamos trabajando juntos por nuestra producción, apoyando a los que apuestan y cada día ponen lo mejor para que nuestra ciudad y la región vuelva a ser la que alguna vez todos conocimos”, expresó.

La Fiesta Nacional de la Citricultura volvió a demostrar que es un símbolo del trabajo y la pasión de Concordia, celebrando a una industria que forma parte esencial de su desarrollo y de su gente.