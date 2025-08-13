UIER celebra su 21° Jornada de la Industria en Paraná con Prat-Gay, Darío Sztajnszrajber y Marcelo Elizondo

El evento reunirá a destacados economistas, pensadores y especialistas, así como a autoridades nacionales, provinciales y municipales, empresarios de la provincia y la región este jueves 25 de septiembre en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Bajo el lema “La industria que queremos en Entre Ríos”, la jornada propondrá un espacio de reflexión sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el sector industrial en el corto y mediano plazo. Entre los temas a tratar se incluyen la modernización laboral, las transformaciones del mundo del trabajo, las oportunidades del escenario internacional, la coyuntura económica y política, y la agenda de competitividad.

Entre los disertantes confirmados se encuentra Alfonso Prat-Gay, economista, expresidente del Banco Central (2002-2004) y exministro de Hacienda de la Nación (2015-2016). También participarán Darío Sztajnszrajber, filósofo, escritor y divulgador de filosofía, y Marcelo Elizondo, especialista en negocios internacionales.

La programación incluirá otro panel con la presencia de Sebastián Etchemendy, doctor en Ciencia Política; Gerardo Martínez, secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); junto a autoridades de la Superintendencia de Seguros de la Nación y la Superintendencia de Servicios de Salud.

Este encuentro se consolida como uno de los eventos más relevantes para el sector productivo de la región, ofreciendo un espacio para el intercambio de ideas y la proyección del desarrollo industrial en Entre Ríos y el país.