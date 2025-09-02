Taller de edición de video aplicado a deportes de conjunto en Paraná

El próximo sábado 13 de septiembre de 2025, de 9 a 12 horas, se desarrollará en las instalaciones de Quique Club Oficial un taller de edición de video para deportes de conjunto. La capacitación estará a cargo de Alejandro Elizalde, entrenador de básquet, y se enfocará en el uso práctico de herramientas digitales para mejorar la lectura y la presentación de jugadas en entrenamientos y competencias.

El entrenador de básquet Alejandro Elizalde brindará un curso teórico-práctico

Durante el encuentro, los participantes aprenderán a realizar cortes de video, seleccionar las mejores jugadas y presentarlas de manera efectiva al equipo. Además, se brindará una guía para instalar y utilizar un editor de video de forma sencilla. Se recomienda a los asistentes llevar su notebook para aprovechar al máximo la instancia práctica.

Taller de edición de video para deportes de conjunto.

Este curso combina teoría y práctica, y representa una oportunidad de actualización para quienes trabajan en deportes colectivos, ya que la edición de video se ha transformado en una herramienta clave para el análisis técnico y táctico.

La inscripción podes hacerla en este enlace