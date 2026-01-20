SUP: el Rowing refuerza la práctica deportiva segura con la implementación de un carnet habilitante.

Con el objetivo de promover una práctica deportiva segura y cuidar a quienes disfrutan del río, el Paraná Rowing Club estableció la obligatoriedad de contar con un carnet habilitante para realizar Stand Up Paddle (SUP) desde la playa del club. La medida se enmarca dentro del Reglamento para Tablas de SUP y forma parte de un trabajo sostenido que viene desarrollando la Subcomisión de la disciplina para garantizar la seguridad de quienes la practican.

El trámite del carnet no tiene costo para los socios y consta de dos instancias de evaluación. La primera es una prueba de natación en pileta, que permite acreditar que la persona puede desenvolverse con seguridad en el agua. La segunda es una prueba específica de SUP, en la que se evalúan conocimientos básicos de la disciplina, normas de seguridad, protocolos de rescate, manejo de la tabla y procedimientos para subir nuevamente en caso de caída.

Al respecto, la presidenta de la Subcomisión de SUP, Cecilia Bonino, señaló: “Estamos trabajando muy fuertemente en poder combinar el disfrute de nuestro río Paraná con el cuidado y la seguridad. Para poder salir desde nuestra playa, todos los socios deben contar con el carnet habilitante. Como en toda disciplina deportiva, la seguridad es fundamental y, como club, consideramos necesaria esta iniciativa priorizando el cuidado de nuestra comunidad”.

Reglamento para tablas de SUP

El reglamento vigente establece los siguientes puntos:

Es obligatorio el carnet habilitante para realizar la actividad desde la playa del Rowing.

Máximo de dos personas por tabla.

Uso obligatorio de chaleco salvavidas en todos los casos.

Pita de seguridad correctamente colocada.

Realizar el rol antes de salir.

Prohibido dejar las tablas sobre mesas o en el sector de playa.

Inflado y desinflado únicamente en los espacios destinados para tal fin.

¿Cómo obtener el carnet habilitante?

Retirar en Secretaría el formulario de solicitud de carnet. Prueba en pileta: coordinar con los profesores de Natación Luciano Sales Rubio y Andrea Orlando. Prueba de SUP: coordinar la evaluación específica con el profesor Diego Herrera. Emisión del carnet: con ambas pruebas aprobadas y las firmas correspondientes, devolver el formulario en Secretaría para su emisión.

Para más información, los interesados pueden comunicarse con la Secretaría del PRC al 343 510-9294.