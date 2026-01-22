Vía Paraná / Senado

Senadores de Juntos por Entre Ríos repudiaron las escuchas ilegales y expresaron su respaldo al gobernador Frigerio

El bloque de senadores provinciales calificó como “deleznables” las prácticas de espionaje y advirtió que afectan el normal funcionamiento de las instituciones. Manifestaron su acompañamiento al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

Redacción Vía Paraná
Redacción Vía Paraná

22 de enero de 2026,

Senadores de Juntos por Entre Ríos repudiaron las escuchas ilegales y expresaron su respaldo al gobernador Frigerio
Senadores de Juntos por Entre Ríos repudiaron las escuchas ilegales y expresaron su respaldo al gobernador Frigerio

El bloque de Senadores de Juntos por Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó su repudio a las escuchas ilegales detectadas en dependencias oficiales y manifestó su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

En el texto, los legisladores remarcaron “con énfasis el camino adoptado por Rogelio Frigerio y su equipo en la transformación del Estado entrerriano”, y sostuvieron que las escuchas ilegales, “como oscuros métodos para alcanzar posiciones políticas, son deleznables, afectando el normal funcionamiento de las instituciones”.

Asimismo, advirtieron que este tipo de prácticas “nos retrotraen al oscurantismo que la sociedad rechaza”, y señalaron que la presencia de instrumentos para observaciones ilegales en el propio despacho del gobernador evidencia que “esta metodología, sin dudas, no es común a todos los sectores”.

En ese marco, los senadores afirmaron estar “dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para encauzar a Entre Ríos en un norte distinto”, y subrayaron que “la transparencia y el diálogo frontal son los únicos vectores” que utilizan para diseñar reformas y políticas públicas.

Finalmente, expresaron su acompañamiento al gobernador Frigerio y a Colello, a quienes definieron como “víctimas de estas acciones”, y realizaron votos para que el hecho sea esclarecido “por las vías institucionales correspondientes”.

Temas Relacionados

MÁS DE Senado
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS