Senadores de Juntos por Entre Ríos repudiaron las escuchas ilegales y expresaron su respaldo al gobernador Frigerio

El bloque de Senadores de Juntos por Entre Ríos emitió un comunicado en el que expresó su repudio a las escuchas ilegales detectadas en dependencias oficiales y manifestó su respaldo al gobernador Rogelio Frigerio y al secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello.

En el texto, los legisladores remarcaron “con énfasis el camino adoptado por Rogelio Frigerio y su equipo en la transformación del Estado entrerriano”, y sostuvieron que las escuchas ilegales, “como oscuros métodos para alcanzar posiciones políticas, son deleznables, afectando el normal funcionamiento de las instituciones”.

Asimismo, advirtieron que este tipo de prácticas “nos retrotraen al oscurantismo que la sociedad rechaza”, y señalaron que la presencia de instrumentos para observaciones ilegales en el propio despacho del gobernador evidencia que “esta metodología, sin dudas, no es común a todos los sectores”.

En ese marco, los senadores afirmaron estar “dispuestos a adoptar todas las medidas necesarias para encauzar a Entre Ríos en un norte distinto”, y subrayaron que “la transparencia y el diálogo frontal son los únicos vectores” que utilizan para diseñar reformas y políticas públicas.

Finalmente, expresaron su acompañamiento al gobernador Frigerio y a Colello, a quienes definieron como “víctimas de estas acciones”, y realizaron votos para que el hecho sea esclarecido “por las vías institucionales correspondientes”.