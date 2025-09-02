Se reinaugura el Centro Cultural Juan L. Ortiz con una nutrida programación cultural.

La propuesta se enmarca en el aniversario del fallecimiento de Juan L. Ortiz y reunirá talleres, espectáculos musicales, obras teatrales, ferias y patio gastronómico, intervenciones artísticas y contará con la participación de las escuelas e instituciones de la zona.

La intendenta Rosario Romero subrayó que la obra, que se había iniciado con financiamiento provincial, se finalizó con fondos propios del municipio. Explicó que “no sólo rescata la arquitectura industrial y el patrimonio de Paraná, sino que también ofrece un lugar de encuentro, creatividad y expresión para todos los paranaenses. Este espacio, que combina modernidad y tradición, fomenta la participación de las comunidades, promueve la formación cultural y artística, y contribuye al desarrollo social y económico de la ciudad”.

Las tareas incluyeron la restauración integral del edificio, la reorganización de sus espacios preexistentes y la adaptación para personas con movilidad reducida. También se rediseñó el área interna y su entorno para transformarlo en un espacio cultural de mayor calidad para la ciudad.

Programación de dos jornadas para toda la familia

La reinauguración tendrá lugar el viernes 5 y sábado 6 de septiembre con una agenda nutrida de actividades.

Viernes 5 de septiembre

10:00 – Talleres creativos para adolescentes (Escuelas Quirós y Siglo XXI).

16:00 – Taller de escritura musical, Chango Pirola.

18:00 – Obra teatral Estación Curupí, Grupo Saltimbanquis.

19:00 – Concierto de Negro Aguirre.

20:00 – Juaneleana, espectáculo musical de Chango Pirola.

21:30 – Coro Varietales.

Durante toda la jornada: instalación poética y proyecciones en Sala Ferrocarril; feria, foodtrucks y performances en exteriores.

Sábado 6 de septiembre

16:00 – Ballet folklórico Angirú (Anfiteatro).

17:00 – Espectáculo infantil Montoto y Magoya. Te juego un cuento.

18:00 – Acto central: lecturas de escritores locales en homenaje a Juan L, descubrimiento de placas, reconocimiento a familiares, plantación de un sauce y entrega de plantines.

19:00 – Coro Taller de Murga estilo uruguayo (dir. Jorge “Coca” Vidal), Coro de la Ciudad y Taller de Canto Comunitario.

20:00 – Espectáculo musical con Los Riedel, Ballet Quimera, Noe Telagorri y Yunta Mambo.

Durante toda la jornada: instalación poética, proyecciones en Sala Ferrocarril; feria, foodtrucks, intervenciones artísticas y DJ Rochi en exteriores.