Se agotó la preventa de La Fiesta de Disfraces 2025 que llega a San Nicolás

La Fiesta de Disfraces más grande de Latinoamérica vivirá una edición histórica: por primera vez fuera de Paraná, el evento desembarca en San Nicolás el sábado 15 de noviembre. La preventa de entradas ya se agotó, pero continúa la venta general con beneficios exclusivos.

19 de septiembre de 2025,

¡Se agotó la preventa! La Fiesta de Disfraces 2025 llega a San Nicolás con todo.

La Fiesta de Disfraces 2025 sigue generando furor. En pocas horas se agotaron los tickets de preventa, confirmando la enorme expectativa que despierta este encuentro único que combina música, disfraces, creatividad y libertad.

Por primera vez en sus más de 20 años de historia, la FDD sale de Paraná y se muda a un nuevo escenario: el Autódromo y Predio Ferial de San Nicolás (Km 225 Autopista Buenos Aires - Rosario), donde el próximo sábado 15 de noviembre a las 21:00 se espera a más de 50.000 personas de todo el país.

Venta general y beneficios

Aunque la preventa ya no está disponible, los fanáticos todavía pueden asegurarse su lugar en la fiesta más esperada del año. Con tarjetas del Banco Provincia, hay beneficios exclusivos:

  • 10% de descuento en la entrada.
  • Hasta 4 cuotas sin interés.
Un nuevo capítulo, la misma energía

La Fiesta de Disfraces nació en 1999 como un encuentro entre amigos y hoy es un fenómeno cultural que trasciende la música y el entretenimiento. Declarada de Interés Cultural y Turístico, mantiene su esencia de libertad e inclusión, con propuestas que van desde espacios íntimos hasta escenarios masivos.

Tras más de dos décadas en Entre Ríos, la FDD inicia una nueva era en San Nicolás, con infraestructura renovada y un despliegue preparado para brindar una experiencia inolvidable.

De Paraná a todo el país

La FDD es reconocida como la fiesta de disfraces más grande de Latinoamérica y se ha convertido en un ritual colectivo que crece año tras año. Su espíritu sigue siendo el mismo: un espacio donde no hay etiquetas ni reglas, solo ganas de celebrar, bailar y compartir.

La cita ya está marcada

La cuenta regresiva está en marcha: 15 de noviembre de 2025 – San Nicolás. Un evento único que promete volver a encender la pasión de miles de asistentes.

Porque hay noches que no se olvidan. Y hay fiestas que no se comparan. Quienes desen comprar entradas puede hacerlo haciendo click acá.

