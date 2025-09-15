Santa Fe vivió un fin de semana histórico con turismo, cultura y deportes

La ciudad de Santa Fe se convirtió en epicentro de cultura, deportes y turismo durante el fin de semana. Miles de vecinos y visitantes participaron de una agenda cargada de actividades que generó récords de asistencia, proyección nacional y un fuerte impacto económico.
Noche de los Museos: récord y calidad
El gran hito fue la 11ª edición de la Noche de los Museos, que reunió a más de 60 mil personas en 350 actividades culturales desarrolladas en 85 instituciones públicas y privadas. La propuesta marcó un récord histórico de convocatoria y un salto de calidad en la organización, la curaduría de contenidos y la incorporación de nuevos espacios a la red de museos y centros culturales.
Los paseos guiados por Lorenzo “Chimi” Canteli fueron de los más convocantes, con recorridos por el Patio Catedral y la Peatonal, donde historia, arquitectura e identidad local se combinaron en un relato patrimonial único. Familias, niños y jóvenes le dieron al evento un perfil integrador y festivo que iluminó la ciudad.
JADAR 2025 y deporte de alto nivel
Entre el 9 y el 14 de septiembre, Santa Fe fue subsede de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), con competencias de remo, canotaje, paracanotaje, triatlón y paratriatlón en la Laguna Setúbal. Participaron 201 atletas de todas las provincias, además de un Fan Fest para escuelas locales y un Congreso Pedagógico con más de 300 entrenadores y profesores en la Estación Belgrano.
El deporte también tuvo otro gran encuentro con la 9ª edición del Torneo Infantil de Fútbol, que reunió a más de 4.000 niños y niñas de distintas provincias y países vecinos, consolidándose como un clásico regional.
Pesca deportiva y turismo
En paralelo, el 2º Encuentro “Pescando en Santa Fe” convocó a 500 pescadores en 171 embarcaciones en la Costanera Este, con delegaciones de provincias argentinas y de Paraguay, consolidando a la ciudad como punto de referencia en pesca deportiva.
Impacto económico y proyección
La masiva concurrencia a los eventos tuvo un fuerte impacto en la economía local: hoteles, bares, restaurantes, transporte y comercios registraron un movimiento excepcional. Esta dinámica consolida a Santa Fe como destino clave de turismo de eventos, con proyección nacional e internacional.
Lo que viene
La experiencia organizativa y la infraestructura puesta a prueba este fin de semana sientan bases firmes para los futuros desafíos, entre ellos los Juegos Suramericanos, que volverán a ubicar a la capital santafesina en el centro de la agenda regional.