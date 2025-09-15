Santa Fe vivió un fin de semana histórico con turismo, cultura y deportes

La ciudad de Santa Fe se convirtió en epicentro de cultura, deportes y turismo durante el fin de semana. Miles de vecinos y visitantes participaron de una agenda cargada de actividades que generó récords de asistencia, proyección nacional y un fuerte impacto económico.

Noche de los Museos: récord y calidad

El gran hito fue la 11ª edición de la Noche de los Museos, que reunió a más de 60 mil personas en 350 actividades culturales desarrolladas en 85 instituciones públicas y privadas. La propuesta marcó un récord histórico de convocatoria y un salto de calidad en la organización, la curaduría de contenidos y la incorporación de nuevos espacios a la red de museos y centros culturales.

Los paseos guiados por Lorenzo “Chimi” Canteli fueron de los más convocantes, con recorridos por el Patio Catedral y la Peatonal, donde historia, arquitectura e identidad local se combinaron en un relato patrimonial único. Familias, niños y jóvenes le dieron al evento un perfil integrador y festivo que iluminó la ciudad.

JADAR 2025 y deporte de alto nivel

Entre el 9 y el 14 de septiembre, Santa Fe fue subsede de los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento (JADAR 2025), con competencias de remo, canotaje, paracanotaje, triatlón y paratriatlón en la Laguna Setúbal. Participaron 201 atletas de todas las provincias, además de un Fan Fest para escuelas locales y un Congreso Pedagógico con más de 300 entrenadores y profesores en la Estación Belgrano.

Santa Fe tuvo un fin de semana histórico en materia de turismo.

El deporte también tuvo otro gran encuentro con la 9ª edición del Torneo Infantil de Fútbol, que reunió a más de 4.000 niños y niñas de distintas provincias y países vecinos, consolidándose como un clásico regional.

Pesca deportiva y turismo

En paralelo, el 2º Encuentro “Pescando en Santa Fe” convocó a 500 pescadores en 171 embarcaciones en la Costanera Este, con delegaciones de provincias argentinas y de Paraguay, consolidando a la ciudad como punto de referencia en pesca deportiva.

Santa Fe tuvo un fin de semana histórico en materia de turismo.

Impacto económico y proyección

La masiva concurrencia a los eventos tuvo un fuerte impacto en la economía local: hoteles, bares, restaurantes, transporte y comercios registraron un movimiento excepcional. Esta dinámica consolida a Santa Fe como destino clave de turismo de eventos, con proyección nacional e internacional.

Lo que viene

La experiencia organizativa y la infraestructura puesta a prueba este fin de semana sientan bases firmes para los futuros desafíos, entre ellos los Juegos Suramericanos, que volverán a ubicar a la capital santafesina en el centro de la agenda regional.