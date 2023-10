Rosario Romero remarca el “orden que puso en la municipalidad” el actual intendente Bahl

Rosario Romero recibió a Vía País Paraná en su despacho del Ministerio de Gobierno de Entre Ríos y habló de sus propuestas de llegar a ser elegida intendenta de la ciudad de Paraná.

“Las cosas que no negocio son las que pasan por la verdad o por la autencidad, me cuesta aceptar la enorme tendencia a los coucheos”, comienza diciendo Romero al respecto a la política. “En general acepto consejos pero que tengan que ver con contenidos, pero no con formas de decirlo o con las verdades que uno tiene que decir”, agrega Romero.

Al ser consultada sobre la actual gestión de Adán Bahl manifiesta que su intención es ser una “continuidad” y remarca “el orden que puso en la municipalidad; el volumen de obra y la calidad de las mismas y el desarrollo proyectado para la ciudad”.

Acá se detiene y destaca 3 aspectos: “el Distrito del Conocimiento; el Parque Industrial, con un parque fotovoltáico; y por otra parte yo ampliaría y fortalecería el otro desarrollo que es el desarrollo social, el desarrollo humano”, dice la Ministra.

En este útimo aspecto, el desarrollo humano, Rosario Romero apunta a trabajar sobre el desarrollo social en capacitación en oficios, labores específicas con las escuelas de deportes.

Con respecto a la gestión en los barrios de la ciudad propone una articulación “fuerte entre el estado nacional y provincial de “prevención de adicciones” tomando como aliados a “los clubes, las comunidades religiosas y todas las entidades no gubernamentales que hacen desarrollo social en los barrios”, indica Romero.

Con respecto al turismo Romero destaca la construcción de un planetario “que va ser muy importante para un turismo estudiantil, porque no solamente los paranenses, sino todas las ciudades que nos rodean y el interior de la provincia van a venir a Paraná”.

También toma como muy pisitivo el “proceso virtuoso del Islote Curupí que se está trabajando con una organización no gubernamental que proteje el ambiente” y propone que al islote va tener que ser dotado de mas espacios “para el avistaje de pájaros, para presevar nuestra fauna y nuestra flora”.

La nota completa la podes ver acá: