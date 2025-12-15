Rosario Romero acompañó la 16ª Maratón de Aguas Abiertas Villa Urquiza–Paraná.

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, acompañó la 16ª edición de la Maratón de Aguas Abiertas Villa Urquiza–Paraná, una prueba que volvió a reunir a deportistas de distintos puntos del país y del exterior, consolidándose como uno de los eventos históricos de la natación en la región.

La competencia contó con la participación de 96 nadadores, que recorrieron el trazado que une Villa Urquiza con el Balneario Municipal de Paraná. En la clasificación general, el paranaense Lorenzo Rizzi, de 16 años, se consagró ganador de la prueba. En tanto, Miranda Lescano, de 13 años, alcanzó el quinto puesto en la general y fue la mejor clasificada en la rama femenina.

Durante la jornada, Rosario Romero destacó el valor simbólico y deportivo del evento:“Las maratones de aguas abiertas en nuestra región tienen historias muy valiosas y esta, en particular, une a dos localidades hermanadas por el río, por sus playas y por su gente. Estamos felices de una nueva edición que fue ganada por jóvenes paranaenses, un ejemplo para su generación. El deporte es siempre edificante: es esfuerzo, constancia y superación personal”.

Por su parte, el intendente de Villa Urquiza, Manuel Tennen, subrayó la importancia del acompañamiento institucional:“El apoyo que podamos dar desde cada uno de los municipios o del Estado provincial siempre es bueno para promocionar y para seguir sosteniendo el deporte. Es una disciplina que requiere mucho sacrificio y mucha preparación”.

En tanto, el organizador de la competencia, Andrés Solioz, valoró la continuidad del evento:“Estamos contentos por haber podido llevar adelante la edición número 16ª de esta maratón, que tiene más de 88 años desde su primera realización. Como ex nadador y amante del deporte, uno trata de mantenerla viva. Detrás de esto hay un equipo de gente y un gran apoyo de los estados provinciales y municipales”.

En el podio masculino, Lorenzo Rizzi fue escoltado por Marcos Petrucci y Santiago Boviez, todos representantes del Club Atlético Estudiantes. En la rama femenina, Miranda Lescano Doce, nadadora del Paraná Rowing Club, volvió a quedarse con el primer lugar.

Tras la competencia, Rizzi expresó:“Es un orgullo muy grande, tanto para mí como para mi familia. Esto es gracias al entrenamiento y pude cumplir un sueño”.

Por su parte, Miranda Lescano señaló:“Me siento feliz por todo el esfuerzo que hice esta edición, como el año pasado. Me gusta mucho competir con deportistas que ya tienen experiencia y con chicos jóvenes de Paraná”.