Retuvieron un auto que ingresó a la peatonal de Paraná en pleno microcentro.

Una insólita situación sorprendió a vecinos y transeúntes del microcentro de Paraná, cuando un automóvil ingresó a la peatonal San Martín, en el tramo comprendido entre calles Urquiza y Andrés Pazos.

El vehículo, un Volkswagen Suran gris, fue rápidamente interceptado por efectivos de la Policía y personal de Tránsito municipal, que procedieron a retenerlo y trasladarlo con grúa por estar en infracción.

“Se metió por la peatonal”

El agente policial Natanael Romero relató lo ocurrido: “Estábamos en la plaza y vimos un vehículo que se acercaba. Era una Surán gris. Dobló y se metió por la peatonal. Rápidamente quisimos intervenir y vinimos corriendo. Le pedimos a la conductora que se baje y, muy amable, lo hizo. Tuvimos que llamar a personal de Tránsito para que puedan intervenir”.

Según indicó, la mujer recibió una multa y su vehículo fue secuestrado.

La explicación de la conductora

La conductora, de 54 años, manifestó que tomó esa decisión porque estaba por llegar tarde a su trabajo. Explicó que, debido a una movilización que cortaba la esquina de Corrientes, intentó “acortar camino” ingresando a la peatonal.

En ese momento, sobre calle Urquiza había una larga fila de vehículos detenidos por los cortes, lo que habría motivado la maniobra.

Riesgo para los peatones

Las autoridades remarcaron que este tipo de conductas representa un serio peligro para las personas que circulan a pie en zonas peatonales.

“Claramente ella no habrá pensado que podía ser peligroso para cualquier peatón”, indicó Romero tras el procedimiento.