Vía Paraná / Accidentes

Retuvieron un auto que ingresó a la peatonal de Paraná en pleno microcentro

Una mujer de 54 años condujo un Volkswagen Suran por la peatonal San Martín de Paraná. Fue detenida por la Policía y personal de Tránsito le labró un acta de infracción, además de secuestrarle el vehículo.

Miguel A. López
Miguel A. López

18 de septiembre de 2025,

Retuvieron un auto que ingresó a la peatonal de Paraná en pleno microcentro
Retuvieron un auto que ingresó a la peatonal de Paraná en pleno microcentro.

Una insólita situación sorprendió a vecinos y transeúntes del microcentro de Paraná, cuando un automóvil ingresó a la peatonal San Martín, en el tramo comprendido entre calles Urquiza y Andrés Pazos.

El vehículo, un Volkswagen Suran gris, fue rápidamente interceptado por efectivos de la Policía y personal de Tránsito municipal, que procedieron a retenerlo y trasladarlo con grúa por estar en infracción.

“Se metió por la peatonal”

El agente policial Natanael Romero relató lo ocurrido: “Estábamos en la plaza y vimos un vehículo que se acercaba. Era una Surán gris. Dobló y se metió por la peatonal. Rápidamente quisimos intervenir y vinimos corriendo. Le pedimos a la conductora que se baje y, muy amable, lo hizo. Tuvimos que llamar a personal de Tránsito para que puedan intervenir”.

Según indicó, la mujer recibió una multa y su vehículo fue secuestrado.

La explicación de la conductora

La conductora, de 54 años, manifestó que tomó esa decisión porque estaba por llegar tarde a su trabajo. Explicó que, debido a una movilización que cortaba la esquina de Corrientes, intentó “acortar camino” ingresando a la peatonal.

En ese momento, sobre calle Urquiza había una larga fila de vehículos detenidos por los cortes, lo que habría motivado la maniobra.

Riesgo para los peatones

Las autoridades remarcaron que este tipo de conductas representa un serio peligro para las personas que circulan a pie en zonas peatonales.

“Claramente ella no habrá pensado que podía ser peligroso para cualquier peatón”, indicó Romero tras el procedimiento.

Temas Relacionados

MÁS DE Accidentes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS