Reprogramaron la visita de Javier Milei a Paraná: será este sábado en el Parque Urquiza

Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron que Milei estará acompañado por el primer candidato a diputado nacional, Andrés Laumann; los postulantes al Senado Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y dirigentes aliados como Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR). Estos últimos se incorporaron a la lista tras la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó al PRO y a sectores de la UCR al armado libertario.

Estrategia electoral

La presencia del mandatario se enmarca en la estrategia nacional de su espacio político para reforzar la campaña en distritos clave. “Solo Javier Milei tiene la capacidad de trasladar votos de esta manera”, señaló un asesor oficialista, destacando la centralidad de su figura en la contienda. En esta etapa, La Libertad Avanza prioriza recorridas en provincias cercanas a la Ciudad de Buenos Aires, evitando traslados más extensos.

Antecedentes en Paraná

No es la primera vez que Milei llega a la capital entrerriana. En junio de 2023 encabezó un acto en un hotel del Parque Urquiza durante su campaña presidencial, y semanas después recorrió la peatonal junto a militantes libertarios en el denominado “Tour por la Libertad”, que lo catapultó hacia la Casa Rosada.

La nueva visita se inscribe dentro de un intenso calendario proselitista, donde la figura del Presidente funciona como principal motor electoral de La Libertad Avanza de cara a las legislativas de este año.