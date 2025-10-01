Vía Paraná / Javier Milei

Reprogramaron la visita de Javier Milei a Paraná: será este sábado en el Parque Urquiza

El presidente Javier Milei visitará este sábado 4 de octubre la ciudad de Paraná, en el marco de la campaña de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas 2025. La actividad, prevista inicialmente para el viernes, se reprogramó y se llevará a cabo a las 19 horas con una recorrida por el Parque Urquiza.

Miguel A. López
Miguel A. López

1 de octubre de 2025,

Reprogramaron la visita de Javier Milei a Paraná: será este sábado en el Parque Urquiza
Con manifestaciones sindicales y vecinos enfrentados, el presidente Milei estuvo en Ushuaia.

Fuentes de La Libertad Avanza confirmaron que Milei estará acompañado por el primer candidato a diputado nacional, Andrés Laumann; los postulantes al Senado Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida; y dirigentes aliados como Alicia Fregonese (PRO) y Darío Schneider (UCR). Estos últimos se incorporaron a la lista tras la alianza con el gobernador Rogelio Frigerio, que sumó al PRO y a sectores de la UCR al armado libertario.

Estrategia electoral

La presencia del mandatario se enmarca en la estrategia nacional de su espacio político para reforzar la campaña en distritos clave. “Solo Javier Milei tiene la capacidad de trasladar votos de esta manera”, señaló un asesor oficialista, destacando la centralidad de su figura en la contienda. En esta etapa, La Libertad Avanza prioriza recorridas en provincias cercanas a la Ciudad de Buenos Aires, evitando traslados más extensos.

Antecedentes en Paraná

No es la primera vez que Milei llega a la capital entrerriana. En junio de 2023 encabezó un acto en un hotel del Parque Urquiza durante su campaña presidencial, y semanas después recorrió la peatonal junto a militantes libertarios en el denominado “Tour por la Libertad”, que lo catapultó hacia la Casa Rosada.

La nueva visita se inscribe dentro de un intenso calendario proselitista, donde la figura del Presidente funciona como principal motor electoral de La Libertad Avanza de cara a las legislativas de este año.

Temas Relacionados

MÁS DE Javier Milei
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS