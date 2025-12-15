Realizaron la primera liberación de pacú para reforzar especies nativas en el Paraná Medio.

En el marco de una acción estratégica de conservación y repoblamiento, el Gobierno de Entre Ríos realizó la primera liberación de pacú (Piaractus mesopotamicus) en la reserva de usos múltiples Paraná Medio, ubicada en el departamento La Paz. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las poblaciones de especies nativas que se encuentran en estado crítico debido a distintos factores ambientales.

La actividad se desarrolló como parte de un proyecto de recomposición de fauna íctica impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico, que articula el trabajo de diversas áreas provinciales vinculadas a la protección de la biodiversidad. El programa surge a partir del diagnóstico de la situación crítica de varias especies de peces del río Paraná y propone acciones concretas para su conservación y repoblamiento.

En este contexto, se llevó adelante la suelta de 300 ejemplares juveniles de pacú, como medida de compensación ambiental exigida a una empresa responsable de un daño ecológico. De esta manera, la remediación se orienta a la recuperación efectiva de la fauna local, con impacto directo en el territorio. El pacú, especie nativa de la cuenca del Paraná, presenta actualmente un tamaño poblacional muy reducido en la provincia, por lo que este tipo de acciones representa un aporte significativo para su recuperación progresiva en ambientes adecuados.

Monitoreo y seguimiento

Uno de los aspectos centrales del proyecto es el monitoreo poblacional. Los ejemplares liberados fueron debidamente etiquetados, lo que permitirá obtener información clave en caso de recaptura. Según se explicó, quienes capturen alguno de estos peces deberán comunicarse con el número consignado en la marca para aportar datos sobre tamaño, peso y lugar de captura.

Este seguimiento permitirá generar información inédita sobre crecimiento y migraciones de la especie, datos fundamentales para evaluar la efectividad de las acciones de repoblamiento y planificar futuras intervenciones.

Trabajo articulado

El proyecto se desarrolla de manera conjunta con la Dirección de Recursos Naturales y la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos. Participaron de la actividad el director de Áreas Naturales Protegidas de la Secretaría de Ambiente, Pablo Aceñolaza, junto a su equipo técnico integrado por Germán Rivero y Joaquín Sallevane; representantes de la Dirección de Recursos Naturales; Francisco Fernández; personal de la Policía de Abigeato encabezado por el comisario general César Primo; y el presidente municipal de Piedras Blancas, Fabricio Mesquida.