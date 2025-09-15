Poletti confirmó que Santa Fe avanzará en la autonomía municipal

Tras la jura de la nueva Constitución de la provincia, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, confirmó en diálogo con LT10 que ya se está elaborando un decreto para asumir formalmente la autonomía municipal.

En ese marco, adelantó que se reunirá con la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina, con el objetivo de organizar el acto de jura de la nueva Carta Magna a nivel local.

“Que haya habido consenso, diálogo y se haya reformado la Constitución, y que además se declare la autonomía municipal en la Constitución, para nosotros es sumamente importante desde lo histórico y por el protagonismo que puede asumir la ciudad capital. En este sentido, ya se está trabajando en el proyecto de decreto para declarar la autonomía municipal”, señaló Poletti.

El intendente también subrayó que la próxima etapa será abrir el debate en la ciudad:

“Vamos a empezar a dialogar, convocar y articular este mismo debate localmente, para elaborar una Carta Orgánica que le sirva a los vecinos, a la ciudad de Santa Fe, y que trascienda una gestión”.

Poletti remarcó que el desafío es pensar a largo plazo:

“Ahora hay que sentarse en la letra chica con equipos técnicos, para definir qué aspectos van a beneficiar a los vecinos y que perduren en el tiempo. Hay que mirar a 20 o 30 años y definir los artículos que vamos a incorporar”.

Finalmente, pidió que la futura Carta Orgánica se construya sobre la identidad santafesina:

“Debemos basarnos en la realidad de Santa Fe ciudad, en nuestra idiosincrasia. No tenemos que compararnos con otras ciudades, sino pensar en lo que necesitamos nosotros”.