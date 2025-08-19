Vía Paraná / Universidades nacionales

Polémica en la UNER: estudiantes piden que el rector Andrés Sabella tome licencia por su candidatura a diputado nacional

El Movimiento Nacional Reformista solicitó al Consejo Superior de la Universidad Nacional de Entre Ríos que invite al rector a apartarse temporalmente del cargo mientras dure la campaña. Sabella integra la lista del peronismo que integra junto a Guillermo Michel y Adán Bahl para las legislativas del 26 de octubre.

Redacción Vía Paraná
Redacción Vía Paraná

19 de agosto de 2025,

Polémica en la UNER: estudiantes piden que el rector Andrés Sabella tome licencia por su candidatura a diputado nacional
El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.

En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) crece la polémica en torno a la situación del rector Andrés Sabella, quien fue oficializado como candidato a diputado nacional en el Frente Entre Ríos, espacio que encabezan el exintendente de Paraná Adán Bahl como primer candidato a senador y Guillermo Michel al frente de la lista de diputados.

El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.
El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.

Sabella ocupa el tercer lugar en la nómina y, por este motivo, el Movimiento Nacional Reformista (MNR) —brazo universitario del Partido Socialista que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER)— solicitó que el rector sea invitado a tomar licencia en su cargo.

El pedido formal al Consejo Superior

La presentación fue realizada por la consejera superior Guadalupe Vega, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, quien expresó que la solicitud “no es un cuestionamiento personal, sino un gesto institucional”.

El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.
El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.

En la nota presentada al máximo órgano de cogobierno universitario, se sostiene que en un contexto donde las universidades nacionales y la educación pública están en debate, la UNER debe “cuidar y fortalecer su imagen institucional”.

“Un mensaje claro a la sociedad”

El MNR considera que la participación de Sabella en la campaña electoral mientras ejerce como rector puede afectar la credibilidad de la institución. Por eso propuso que el Consejo Superior, que se reunirá el próximo viernes 28, lo invite a tomar licencia sin goce de haberes durante el período electoral.

El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.
El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.

“Con el único objetivo de resguardar el prestigio de nuestra casa de estudios, esta decisión sería un gesto institucional que transmitiría un mensaje claro: la Universidad está por encima de cualquier candidatura y su compromiso es con el bien común”, expresaron desde el espacio estudiantil.

Temas Relacionados

MÁS DE Universidades nacionales
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS