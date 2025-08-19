Polémica en la UNER: estudiantes piden que el rector Andrés Sabella tome licencia por su candidatura a diputado nacional

En la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) crece la polémica en torno a la situación del rector Andrés Sabella, quien fue oficializado como candidato a diputado nacional en el Frente Entre Ríos, espacio que encabezan el exintendente de Paraná Adán Bahl como primer candidato a senador y Guillermo Michel al frente de la lista de diputados.

El Movimiento Nacional Reformista pidió que el rector Andrés Sabella tome licencia en su cargo mientras dura la campaña electoral.

Sabella ocupa el tercer lugar en la nómina y, por este motivo, el Movimiento Nacional Reformista (MNR) —brazo universitario del Partido Socialista que conduce el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Educación y la Federación Universitaria de Entre Ríos (FUER)— solicitó que el rector sea invitado a tomar licencia en su cargo.

El pedido formal al Consejo Superior

La presentación fue realizada por la consejera superior Guadalupe Vega, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Económicas, quien expresó que la solicitud “no es un cuestionamiento personal, sino un gesto institucional”.

En la nota presentada al máximo órgano de cogobierno universitario, se sostiene que en un contexto donde las universidades nacionales y la educación pública están en debate, la UNER debe “cuidar y fortalecer su imagen institucional”.

“Un mensaje claro a la sociedad”

El MNR considera que la participación de Sabella en la campaña electoral mientras ejerce como rector puede afectar la credibilidad de la institución. Por eso propuso que el Consejo Superior, que se reunirá el próximo viernes 28, lo invite a tomar licencia sin goce de haberes durante el período electoral.

“Con el único objetivo de resguardar el prestigio de nuestra casa de estudios, esta decisión sería un gesto institucional que transmitiría un mensaje claro: la Universidad está por encima de cualquier candidatura y su compromiso es con el bien común”, expresaron desde el espacio estudiantil.