Paraná será sede de la 1ª Expo de Pesca y Outdoors “Tierra & Agua”

La ciudad de Paraná se prepara para vivir este fin de semana la primera edición de la Expo de Pesca y Outdoors: “Tierra & Agua”, que se desarrollará del 26 al 28 de septiembre en la Sala Mayo, con entrada libre y gratuita. La propuesta, organizada por la Municipalidad de Paraná, abrirá sus puertas de 10 a 22 horas y se perfila como un nuevo espacio de encuentro para los aficionados a la pesca, la vida al aire libre y la gastronomía regional.

Un espacio para el deporte y la naturaleza

“Esta primera Expo ligada a la náutica, pesca, deportes al aire libre, gastronomía y también a nuestro río, va a tener lugar en Paraná por primera vez y es parte de una política muy activa de generación de espacios para la comercialización”, explicó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.

En total, habrá 34 stands de comercios y emprendimientos del sector, además de un espacio gastronómico. Entre los expositores confirmados figuran Boat Shop, Casas Rodantes Colonia, Club TCAP (Tiro con Arco), Outlet Arquería, González Motos, Sirirí, Camino al Río, Black Baley, El Carancho, Multibikes, El Gury Morenera, Amazonas, La Nacha, Lito Pesca y las firmas Herrero Guggi y Herrero Rigab, entre otros.

Gastronomía y actividades en vivo

El chef Pablo Mariño adelantó que la oferta gastronómica será variada y se renovará cada día: “Habrá empanadas de carne y pescado, chupín y bastoncitos de tararira fritos el viernes; chancho con pelo el sábado; y el domingo cerramos con costillar a la estaca. Siempre con el acompañamiento de la Municipalidad, que brinda estas oportunidades al sector”.

El patio gastronómico ofrecerá además pescados, carnes, papas, jugos naturales, cervezas y vinos, mientras que la programación artística incluirá música en vivo con DJ y números culturales.

Charlas y talleres

La Expo también tendrá un espacio de capacitación con charlas temáticas y talleres sobre cuidado del río, técnicas de RCP, pesca, campamento y actividades relacionadas con la vida al aire libre.

Una oportunidad para el sector

Expositores como Lautaro Ullrich, de Boat Shop, celebraron la iniciativa: “Podemos mostrar nuestros productos en nuestra ciudad, que la gente los vea y los conozca. Es algo muy lindo y positivo para todos”.

Con esta propuesta, Paraná suma un nuevo evento turístico, cultural y productivo, que busca consolidar a la ciudad como un destino que celebra su identidad ligada a la tierra, el agua y la vida al aire libre.