Paraná lanza una promoción 3x2 en alojamientos para el verano 2025/2026

La ciudad de Paraná presentó una promoción especial para la temporada de verano 2025/2026 destinada a visitantes que elijan el destino para una estadía corta. Se trata de una promo 3x2 en alojamientos, que permite pagar dos noches y alojarse tres.

La iniciativa estará vigente desde el 15 de diciembre de 2025 hasta el 21 de marzo de 2026 y alcanza a hoteles y alojamientos formalmente constituidos de la ciudad que adhieran a la propuesta. El objetivo es potenciar la llegada de turistas durante la temporada estival y fortalecer el turismo de cercanía.

La promoción está pensada especialmente para visitantes provenientes de ciudades como Buenos Aires, Rosario y Córdoba, que encuentran en Paraná una opción accesible para escapadas breves, con una amplia oferta que combina río, playas, gastronomía, actividades culturales y experiencias al aire libre.

Desde el sector turístico destacan que la ciudad ofrece alternativas para distintos perfiles de viajeros, con propuestas vinculadas al descanso, la recreación y el disfrute del entorno natural a orillas del río Paraná.

Las personas interesadas pueden consultar el listado de hoteles y alojamientos adheridos a la promoción en el sitio oficial de turismo de la ciudad: www.parana.tur.ar.

La iniciativa se enmarca en las acciones de promoción turística de la capital entrerriana para consolidarse como destino durante la temporada de verano.